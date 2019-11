FC Schalke 04: Geheimnis gelüftet – dieses Versprechen flüsterte Harit dem schwerverletzten Sané ins Ohr

Gelsenkirchen. Es war ein Sieg mit bitterem Beigeschmack für den FC Schalke 04. Zwar rangen die Jungs von David Wagner am Sonntagabend den FC Augsburg mit 3:2 nieder, doch schon früh im Spiel gab es einen schweren Schock für Königsblau. Abwehrstar Salif Sané musste bereits nach wenigen Minuten mit einer Knieverletzung raus.

Während der Senegalese vom Feld getragen wurde, gesellte sich sein Teamkollege Amine Harit zu ihm und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Um welche Botschaft es sich dabei handelte, hat der FC Schalke 04 auf seinem offiziellen spanischen Twitter-Account verraten!

FC Schalke 04: Harit gibt dem verletzten Sané ermutigendes Versprechen!

Der Tweet stellt die Frage: "Was hat Amine Harit Salif Sané gesagt, als er verletzt das Feld verlassen hat?" - und liefert direkt die Antwort.

¿Qué le dijo @Amine_000 a @salouf5 mientras éste abandonaba el terreno de juego por lesión? 🤔



⏱️ (9') Amine Harit: "Ganaremos el partido por tí" 🤝

⏱️ (82') Amine Harit marca el gol de la victoria ⚽️



💙 ¡EQUIPO! 💙#S04 | #FCAS04 pic.twitter.com/5sy1ECAuGF — FC Schalke 04 (@s04_es) November 5, 2019

In der 9. Spielminute begab Amine Harit sich zu seinem verletzten Mitspieler Sané, der mit den Händen vor dem Gesicht auf der Trage der Sanitäter lag. Dann flüsterte er ihm ermutigend ins Ohr: "Wir werden das Match für dich gewinnen".

Und der marokkanische Mittelfeldstar des FC Schalke 04 hielt sich an sein Versprechen! Er persönlich war es, der in der 82. Minute mit seinem Siegtor den 3:2-Endstand markierte - und somit die drei Punkte für Königsblau und den verletzten Sané sicherte.

Monatelange Zwangspause für Salif Sané

Salif Sané verletzte sich bei einem Zusammenprall mit Augsburg-Stürmer Florian Niederlechner. Die Diagnose: Korbhenkelriss des Außenminiskus am linken Knie. Am Montagnachmittag wurde der Innenverteidiger bereits erfolgreich operiert. Auf Instagram wandte sich der 29-jährige anschließend mit positiven Nachrichten an die Schalke-Fans.

Bereitss nach 5 Minuten verletzte sich Salif Sané am Knie. Foto: imago images/Krieger

Doch es wird noch eine lange Zeit dauern, bis Salif Sané wieder auf dem Platz stehen kann. Ersten Prognosen zufolge kann der Senegalese je nach Heilungsverlauf drei bis vier Monate ausfallen. Damit verpasst Sané nicht nur die verbleibende Hinrunde, sondern zusätzlich sowohl die Winter-Vorbereitung als auch den Start in die Rückrunde. (at)