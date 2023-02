FC Schalke 04: Geheim-Test vergeigt! Erschreckende Flaute hält weiter an

Der FC Schalke 04 hat am Dienstag (14. Februar) den nächsten Geheim-Test absolviert. S04 unterlag dem Drittligisten SC Verl mit 1:2 (0:1).

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit schaffte es eine B-Elf des FC Schalke 04 nicht, sich gegen den Drittligisten durchzusetzen. Den einzigen Treffer für S04 erzielte wieder kein Stürmer.

FC Schalke 04 blamiert sich gegen Drittligist

Um seinen Spielern weitere Spielpraxis zu geben, hat Trainer Thomas Reis unter der Woche das nächste Testspiel vereinbart. Auf einem der Plätze am Ernst-Kuzorra-Weg absolvierte S04 ein Trainingsspiel gegen den Drittligisten SC Verl.

Das erhoffte Selbstvertrauen konnte Schalke sich in dem kurzfristig vereinbarten Testspiel aber nicht holen. S04 verlor mit 1:2 gegen Verl. Nicolas Sessa (21.) traf für Verl zur Führung, Thomas Ouwejan glich per Strafstoß in der 70. Minute aus. Kurz vor Schluss erzielte Stijn Meijer (86.) dann den Siegtreffer für die Gäste.

Die Aufstellung von Schalke im Test gegen Verl

Langer – Aydin (60. van der Sloot), Matriciani, Greiml, Ouwejan – Balanta – Karaman, Balouk (60. Müller), Drexler (70. Boboy), Mohr – Terodde (60. Sané).

Schalke: Wieder kein Terodde-Tor

Wieder einmal blieb der FC Schalke 04 ohne Stürmertor. Simon Terodde, der im Testspiel von Beginn an ran durfte, versuchte sein Glück erfolglos. Seit seinem Treffer am 07. Januar im Vorbereitungsspiel gegen den FC Zürich wartet der Angreifer auf ein Tor. In Pflichtspielen erzielte er seinen letzten Treffer am 09. November beim 1:0-Sieg gegen Mainz. Die Ladehemmung konnte Terodde auch im Test gegen Verl nicht lösen. Damit dürfte auch im kommenden Spiel gegen Union Berlin Michael Frey die Nase vorn haben.

Neben Terodde durften alle Spieler, die am Freitagabend gegen Wolfsburg nicht in der Startelf gestanden hatten, nun gegen Verl ran. Unter anderem setzte Reis auf Ouwejan, Neuzugang Eder Balanta und den wiedergenesenen Leo Greiml. Aus der Knappenschmiede bekamen Joey Müller, Verthomy Boboy, Sidi Sané und Marouane Balouk Spielzeit.