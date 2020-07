FC Schalke 04 und die Gehaltsobergrenze - jetzt kommt raus, dass ...

Die Nachricht hatte in ganz Fußball-Deutschland große Diskussionen ausgelöst: Der FC Schalke 04 führt in seiner großen finanziellen Not offenbar eine Gehaltsobergrenze ein.

Damit wäre Schalke der erste deutsche Profiverein, über den öffentlich bekannt wäre, dass er sich eine solche Obergrenze auferlegt. Und kaum machte die Nachricht über den S04-Plan die Runde, da gibt es offenbar schon den ersten Nachahmer.

FC Schalke 04 als Vorbild für den HSV?

Jetzt kommt raus, dass offenbar auch der Hamburger SV eine solche Gehaltsobergrenze plant. Laut „Sport Bild“ wolle der HSV in naher Zukunft keinem neuverpflichteten Spieler mehr als 600.000 Euro im Jahr zahlen – plus mögliche Bonuszahlungen.

Genau wie Schalke 04 ist auch der HSV in einer finanziellen Notlage. Entgegen der Erwartungen müssen die Hamburger ihre dritte Zweitliga-Saison in Serie antreten. Nach dem Abstieg vor zwei Jahren hatte man beim HSV geglaubt, sofort wieder ins Fußball-Oberhaus zurückzukehren. Stattdessen gibt es für den einstigen Bundesliga-Dino nun die nächste Ehrenrunde in Liga 2.

Als Beispiel für das „eigenwillige“ Gehaltsgefüge beim HSV nennt der Bericht Bobby Wood. Der Stürmer soll in Hamburg 2,1 Millionen Euro jährlich kassieren – ein Wahnsinns-Gehalt für einen Zweitligisten. Bei einem Aufstieg würde das Gehalt sogar auf 3,5 Millionen Euro steigen, heißt es.

Schalke schnallt den Gürtel enger

Solche Gehälter kann der HSV sich derzeit genauso wenig leisten wie Schalke 04. Daher wollen Sportvorstand Jonas Boldt und seine Kollegen offenbar die Kostenbremse einführen.

Auf Schalke soll die Gehaltsobergrenze bei 2,5 Millionen Euro liegen. Die Königsblauen müssen derzeit ebenfalls enorm sparen. Seit Jahren drückt den Verein eine große Schuldenlast. Durch die Corona-Krise hat die finanzielle Lage sich auf Schalke noch mal verschärft.

Im Schalker Vorstand gab es im Zuge der Neuausrichtung zudem einige Veränderungen. Jochen Schneider hat ab sofort mehr Kompetenzen (hier alle Infos). (dhe)