FC Schalke 04: Skandal beim Pokalspiel – DAS passiert jetzt

Gelsenkirchen. Schwere Vorwürfe gegen das Schalker Publikum. Hertha-Spieler Jordan Torunarigha soll von einigen Fans des FC Schalke 04 rassistisch beleidigt worden sein.

Diese Anschuldigungen machten Spieler und Verantwortliche von Hertha BSC nach dem Pokal-Fight beim FC Schalke 04 (2:3 n.V.). Mittlerweile ist der DFB-Kontrollausschuss an der Sache dran.

FC Schalke 04: Rassismusvorwurf gegen Schalke-Fans

Jordan Torunarigha stand bei Schalkes Pokal-Erfolg gegen Hertha BSC mehrfach im Mittelpunkt der Partie. Kurz nach dem Treffer in der 86. Minute als Daniel Caligiuri behandelt werden musste, fingen die Fernsehbilder einen aufgelösten Torunarigha ein.

Seine Mitspieler nahmen ihn zur Seite und redeten auf ihn ein. Es flossen sogar Tränen. Während des Spiels war allerdings nicht ersichtlich, was den 22-Jährigen so aufgebracht hatte.

Der weinende Jordan Torunarigha wird von seinen Fans getröstet. Foto: imago images/Jörg Schüler

In der Verlängerung brannten ihm dann die Sicherungen durch. Nach einem Foul von Omar Mascarell an der Seitenlinie hämmerte er eine Getränke-Kiste auf den Boden und sah dafür die Gelb-Rote Karte. Durch die Vorwürfe erscheint diese Szene nun in einem ganz anderen Licht.

Laut Sky-Reporter Dirk Schlarmann habe Hertha schwere Rassismus-Vorwürfe gegen das Schalker Publikum erhoben. Die Fans hätten demnach Torunarigha mehrfach rassistisch beleidigt. Unter anderem soll es Affenlaute gegeben haben.

#Schalke - Puh, die #Hertha erhebt schwere Rassismus-Vorwürfe gegen das Publikum des #S04 - die Fans hätten #Torunarigha mehrfach rassistisch (ua Affenlaute) beleidigt. Der Spieler habe daraufhin immer wieder die Fassung verloren. #SSNHD — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) February 4, 2020

Der Tagesspiegel zitiert Mitspieler Niklas Stark: „Jordan hat’s mir gesagt. Er war heulend auf dem Platz. Da fragt man schon mal, was los ist." Selbst gehört habe Stark die Rufe nicht.

+++ Alle Highlights vom Pokal-Kracher Schalke gegen Hertha findest du HIER! +++

Stark weiter: „Ihr kennt ja Jordan. Er ist ein emotionaler Spieler. Wenn so was passiert, wäre ich wahrscheinlich auch ausgerastet. So was geht überhaupt nicht. Das ist menschlich abstoßend. Ich weiß nicht, wie man das verhindern soll. Da muss sich jeder mal hinterfragen, der so etwas macht.“

-------

S04-Top-News:

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC: S04-Fans eskalieren wegen DIESER irren Szene

FC Schalke 04 im DFB-Pokal: Choreo sorgt für Gänsehaut! Nordkurve erleuchtet gegen Hertha

FC Schalke 04: Transfer fix! Wird ER das nächste Norwegen-Talent der Bundesliga?

-------

Wagner entschuldigt sich

Auch Jürgen Klinsmann soll sich auf der Pressekonferenz zu dem Thema geäußert haben. Er habe Schiedsrichter Osmers auf den Vorfall hingewiesen und aufgefordert den Spieler zu schützen.

Schalkes David Wagner äußerte sich ebenfalls zu dem Vorfall: Wenn derartige Vorwürfe erhoben würden, sei in der Regel auch was dran. „Ich möchte mich im Namen des FC Schalke 04 bei dem Jungen und bei Berlin entschuldigen. Wir alle wissen: Das gehört sich nicht.“

DFB-Kontrollausschuss ermittelt

Die ganze Sache ist auch beim DFB nicht unbemerkt geblieben. Der Kontrollausschuss bestätigte auf SID-Anfrage die Aufnahme der Ermittlungen. Torunarigha soll zu den Vorwürfen Stellung nehmen.

Aber nicht nur der Spieler, sondern auch die Verantwortlichen von Schalke 04 werden wohl ein Statement in dieser Angelegenheit abgeben. S04 sicherte bereits zu, dass man gemeinsam mit der Polizei Gelsenkirchen die Täter ausfindig machen wolle.