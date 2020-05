FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf: Fans rasten aus – wegen DIESER Aktion: „Lächerlich“

Der FC Schalke 04 bekleckert sich mit seinem Auftritt gegen Fortuna Düsseldorf nicht mit Ruhm.

Auf Twitter hat die Social-Media-Abteilung einen Post abgesetzt, der die Fans vom FC Schalke 04 eskalieren lässt.

FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf: Fans sind außer sich

Nach zuletzt neun Bundesliga-Spielen ohne Sieg will Trainer David Wagner in Düsseldorf vor allem eines: die Null halten. Deshalb setzt der Coach auch auf eine Fünferkette. Im Zentrum verteidigen Ozan Kabak, Salif Sané und Matja Nastasic. Auf den Außen kommen Jonjoe Kenny und Bastian Oczipka zum Einsatz.

In der ersten Halbzeit spiegelte sich deshalb folgendes Bild wieder: Schalke stand ganz tief mit elf Mann in der eigenen Hälfte und beschränkte sich nahezu ausnahmslos auf die Verteidigungsarbeit.

Auch in den Statistiken spiegelte sich dieser Auftritt wider. Düsseldorf hatte unglaubliche 77 Prozent Ballbesitz. Eigentlich kann das nicht der Anspruch von Schalke sein, wenn man gegen einen Abstiegskandidaten spielt.

„Wollt ihr uns veräppeln?“

Dass dachten sich auch die Fans und eskalierten auf Twitter. Ein Post der Social-Media-Abteilung von S04 wurde deshalb auf Twitter komplett zerrissen. Zu einem Bild von Weston McKennie schrieb Schalke: „Bisher halten wir die Fortuna gut auf Abstand.“

Wir haben ein paar Reaktionen auf diesen Post gesammelt:

Auf Abstand? Wollt ihr uns veräppeln? Das ist Mist, was da gespielt wird...

Besser wäre es es würden nur Spielereignisse getwittert und nicht solche Peinlichkeiten.

Ist das unser neuer Anspruch?

Das ist doch nicht Euer Ernst. Was ist aus dem Club geworden? Das ist ein Trauerspiel.

Lächerlich was wir da gegen den Tabellensechzehnten! Spielen

In der zweiten Hälfte bedarf es gerade Offensiv einer enormen Steigerung, wenn Schalke die Partie in Düsseldorf nicht mit einem 0:0 beenden will.