Nicht mehr wiederzuerkennen: Muslic sorgt auf Schalke für nächste Star-Wende

Damit konnte wohl niemand rechnen. In der abgelaufenen Saison befand sich der FC Schalke 04 noch im Abstiegskampf und zitterte um den Verbleib in der zweiten Liga. Doch in diesem Jahr läuft unter Miron Muslic alles komplett anders.

Nach zehn Spieltagen führt der FC Schalke 04 die zweite Liga an. Königsblau gilt plötzlich als Topfavorit für den Aufstieg in die erste Bundesliga. Grund dafür ist, dass die Spieler unter Neu-Trainer Muslic endlich wieder ihre Leistung bringen. Ein Star hat dabei eine der größten positiven Entwicklungen durchgemacht: Adrian Gantenbein.

Schalke-Star mit Mega-Entwicklung

Im letzten Jahr wechselte Gantenbein von seinem Jugendclub FC Winterthur zu Schalke. Überzeugen konnte er in seinem ersten Jahr bei Königsblau jedoch überhaupt nicht. 20 Mal stand Gantenbein für S04 auf dem Platz. Ins Herz der Schalke-Fans konnte er sich allerdings dabei nicht wirklich spielen – Gantenbein wurde schon längst als Flop abgestempelt.

Doch unter Muslic ist jetzt alles anders. Gantenbein hat eine Mega-Wende hingelegt. Als Stammspieler startete er direkt in die neue Saison. Dennoch stand hinter ihm anfänglich noch ein Fragezeichen. Daher verpflichtete Schalke noch Finn Porath für die rechte Außenbahn. Eigentlich sollte er der neue Stammspieler werden. Doch Gantenbein ist plötzlich nicht mehr wegzudenken.

Gantenbein nicht mehr wegzudenken

Aktuell scheint Gantenbein unter Muslic in der Rangordnung über Porath zu stehen – und das wohl auch völlig zurecht. Spätestens nach seiner unglaublichen Rettungstat auf der Linie gegen Arminia Bielefeld (2:1) hat sich Gantenbein doch noch in die Herzen der Schalke-Fans gespielt.

Auch in den vergangenen beiden Spielen gegen Hannover (3:0) und den SV Darmstadt (1:0) überzeugte der 24-Jährige weiterhin. Das erste Tor gegen Hannover leitete er selbst durch starkes Pressing ein – und generell ist er sowohl defensiv als auch offensiv immer präsent. Insbesondere sein Pass- und Flankenspiel fällt in dieser Saison bislang positiv auf – Eigenschaften, von denen im letzten Jahr kaum etwas zu sehen war. Der Muslic-Effekt hat bei Gantenbein voll eingeschlagen – und plötzlich steht sein Gesicht höchstpersönlich für den neuen Schalke-Aufschwung.