FC Schalke 04: Kult-Fan patzt WDR-Reporter an – „Ich hänge dich gleich auf halbmast, Freundchen!“

Beim FC Schalke 04 läuft im Moment so ziemlich alles schief, was schief laufen kann. Kult-Fan Lennart Röthemeyer steht dennoch in Höhen wie auch in Tiefen zu seiner Mannschaft.

Dabei ist der 41-Jährige Fan vom FC Schalke 04 für seine emotionalen Ausraster bekannt. In einer Reportage des WDR hat er nun allerdings völlig die Nerven verloren und einen WDR-Reporter angepatzt. „Ich hänge dich gleich auf halbmast, Freundchen!“, drohte er dem Journalisten.

FC Schalke 04: Kult-Fan droht WDR-Reporter

Da der FC Schalke 04 mit vier Punkten in 13 Spielen auf dem letzten Platz in der Tabelle der Bundesliga steht, ist auch „Schalke-Lennart“ nicht gut drauf. Der WDR besuchte den Kult-Fan, der wegen seiner heftigen Emotionen längst deutschlandweit bekannt ist, zu Hause. Dabei schaute der 41-Jährige das Schalke-Spiel gegen Arminia Bielefeld.

„Schalke-Lennart“ machte sich also auf zu seinem Vater, um dort in einem Gartenhäuschen ihre Mannschaft anzufeuern. Dafür hissten die Beiden zunächst eine Schalke-Fahne im Garten, doch dann wollte der Reporter wissen: „Meinst du nicht, es macht mehr Sinn, die Fahne direkt auf halbmast zu hissen heute?“ und spielte damit auf eine bevorstehende Niederlage des FC Schalke 04 an.

Bei der Frage verlor der Kult-Fan plötzlich völlig die Kontrolle. „Ich kann dich gleich mal auf halbmast hängen, Freundchen!“, hieß es. Der 41-Jährige musste dabei aber auch grinsen, bevor er klarstellte: „Hier wird nichts auf halbmast gehängt. Egal, wie schwer die Zeiten noch sind, da gehen wir jetzt durch.“

„Ich bin auch so langsam pflegebedürftig“

Anschließend schauten „Schalke-Lennart“ und sein Vater das Spiel. Und es dauert nicht lange, da rastete der 41-Jährige wieder aus: „Hey, natürlich ist das Freistoß“, schreit er wutentbrannt. Immer wieder regten sich die beiden Schalke-Fans über die Leistung ihrer Mannschaft auf, dann ärgert sich „Schalke-Lennart“: „In der Kreisliga meldest du so eine Mannschaft ab.“

Er kann nicht fassen, wie schlecht der FC Schalke 04 spielt und befürchtet schließlich: „Ich bin auch so langsam pflegebedürftig, wenn ich mir immer so eine Scheiße angucken muss.“ Nach der 0:1-Niederlage will der Reporter dann noch von dem enttäuschten Fan wissen, wie er sich fühlt. „Ganz ehrlich, da ist momentan gar nichts. Leere. Wirklich Leere“, antwortet der 41-Jährige. Es bleibt also nur zu hoffen, dass der FC Schalke 04 seine Leistung nach der Winterpause verbessern wird. (nk)