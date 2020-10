FC Schalke 04 kriegt dickes Lob für diese Verpflichtung – „Das passt auf jeden Fall“

Der FC Schalke 04 hat kurz vor Transferschluss doch noch einen neuen Torhüter verpflichtet. Quasi im Tausch mit Markus Schubert kam Frederik Rönnow von Eintracht Frankfurt in den Ruhrpott.

Von einem Ex-Trainer von Frederik Rönnow bekommt der FC Schalke 04 jetzt ein dickes Lob für die Verpflichtung des Dänen.

FC Schalke 04 kassiert Lob für Rönnow-Deal

Schon am Samstag dürfte Frederik Rönnow das erste Mal für den FC Schalke 04 in der Startelf stehen. Gegen RB Leipzig ersetzte er in der zweiten Halbzeit den angeschlagenen Ralf Fährmann und machte seine Sache ordentlich. Fährmann hat weiterhin mit Adduktorenproblemen zu kämpfen, deshalb bekommt Rönnow wohl den Vorzug.

So richtig kennen lernen konnten die Fans des FC Schalke 04 ihren neuen Keeper noch nicht. Alexander Zorniger, der über drei Jahre mit Rönnow zusammenarbeitete, sagt über den 28-Jährigen in der „Sport Bild“: „Frederik ist ein cleverer, wissbegieriger Kerl, der es gewohnt ist, in Entscheidungen eingebunden zu sein. Das zeigt sich auch auf dem Platz: Zu meiner Zeit war er u.a. stets ein guter Diskussionspartner, wenn es darum ging, gegnerische Standards zu verteidigen.“

Ex-Trainer über Rönnows Qualitäten

Zorniger war von 2016 bis 2019 Trainer bei Bröndby IF. Vor seinem Wechsel in die Bundesliga kickte auch Frederik Rönnow bei dem dänischen Erstligisten. Zum Abschluss feierten Zorniger und Rönnow sogar den Gewinn des dänischen Pokals.

„Er ist unglaublich im Eins gegen Eins. Hat eine fantastische Antizipation, weiß ganz genau, wann er raus muss und bringt auch den dafür notwendigen Mut mit“, beschreibt Zorniger die Stärken seines früheren Schützlings.

Rönnows früherer Coach Alexander Zorniger lobt den Keeper. Foto: imago images/Pressefoto Baumann

„Schalke und Rönnow? Das passt!“

Der frühere Stuttgart-Coach ist sich sicher: „Schalke und Rönnow? Das passt auf jeden Fall!“, so Zorniger in der „Sport Bild“.

Am Samstag trifft der FC Schalke 04 auf Union Berlin. Dann steht Rönnow wohl zwischen den Pfosten und kann seine Qualitäten unter Beweis stellen. Bei Frankfurt war er hinter Kevin Trapp immer nur zweite Wahl. (fs)