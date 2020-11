FC Schalke 04: Als es um DIESES entscheidende Thema geht, wird Baum deutlich – „Kommt nicht infrage“

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 steht vor einem altbekannten Problem: Wieder einmal ist der Konkurrenzkampf um die Nummer 1 eröffnet. Wer wird neuer Stammkeeper der Königsblauen – Ralf Fährmann oder Frederik Rönnow?

Trainer Manuel Baum macht in der Torwartfrage jetzt eine deutliche Ansage.

FC Schalke 04: Wer wird Stammtorhüter?

In der Halbzeit der Begegnung gegen RB Leipzig musste Fährmann seinen Platz im Tor räumen. Eine Oberschenkel-Verletzung zwang ihn zur Pause. In den folgenden Partien nahm Rönnow seinen Platz ein – und zeigte starke Leistungen.

Manuel Baum (l., hier mit Frederik Rönnow) will sich beim FC Schalke 04 auf einen Stammtorwart festlegen. Foto: imago images/RHR-Foto

Kassierte Ralf Fährmann in den ersten zweieinhalb Partien der Bundesliga-Saison noch ganze 14 Treffer, musste Rönnow in viereinhalb Spielen „nur“ acht Mal hinter sich greifen. Doch der Blick auf die nackten Zahlen trügt: Fährmann ist zugute zu halten, dass es in zwei seiner drei Partien gegen echte Top-Gegner ging (FC Bayern und RB Leipzig).

Als entlastend für Rönnow kann jedoch angeführt werden, dass er drei der acht Treffer per Elfmeter kassierte. Zudem parierte der Däne in mehreren Szenen hervorragend und war so mitverantwortlich für die Punktgewinne gegen Union Berlin, Stuttgart und Mainz.

Frederik Rönnow zeigt beim FC Schalke 04 bislang gute Leistungen. Foto: imago images/Neundorf/Kirchner-Media/pool

Manuel Baum spricht Machtwort in Torwartfrage

Baum stellte nach dem 2:2-Unentschieden gegen Mainz klar, dass er sich in der Torwartfrage noch nicht entschieden habe: „Für mich gab es einen ganz klaren Plan nach der Verletzung von Ralf Fährmann, dass inklusive des Mainz-Spiels auf jeden Fall Freddi [Rönnow, Anm. d. Red.] spielen wird.“

Fährmann hatte noch am Dienstag im Pokalspiel gegen Viertligist Schweinfurt im Tor stehen dürfen. „Ralf hat im Pokal richtig gut gehalten. Man hat gemerkt: Der ist wieder fit. Ich wollte am Plan aber nichts ändern, weil Freddi auch eine ordentliche Leistung gebracht hat“, so Baum.

Ralf Fährmann parierte im DFB-Pokal einen Elfmeter. Foto: imago images / Pool / Juergen Fromme

Eine endgültige Entscheidung will der Cheftrainer in den kommenden zwei Wochen treffen. „In dieser Länderspiel-Pause bewerten wir die Arbeit, und dann werden wir das Torwart-Thema besprechen. Eine Rotation kommt für mich nicht infrage. Wir werden uns auf jeden Fall festlegen“, meint er.

Die zuletzt gezeigten Leistungen sprechen aber wohl für Rönnow. (the)