FC Schalke 04: Baumann soll es richten – S04-Fans in Aufruhr!

Vielerorts wurde auf diese Entscheidung gewartet, doch am Ende kam die Nachricht wohl aus dem absoluten Nichts: Frank Baumann wird neuer Sportvorstand beim FC Schalke 04.

Diese Berichte von „Sky“ und „Kicker“ sorgten für große Augen bei vielen S04-Anhängern, schließlich war der Name des Ex-Bremers zuvor kaum in den Spekulationen vertreten gewesen. Nun wird er beim FC Schalke 04 in Zukunft wohl das Sagen haben. Das sorgt bei den Fans für Diskussionen.

FC Schalke 04: Fans uneinig über Baumann-Verpflichtung

Schon bei Werder Bremen war Baumann als Geschäftsführer Sport nicht gerade unumstritten. Unter der Leitung des 49-Jährigen stieg Werder 2021 – zusammen mit Schalke 04 – aus der Bundesliga ab, schaffte allerdings genau wie der S04 umgehend den Wiederaufstieg ins Oberhaus und konnte sich dort bis zuletzt etablieren.

Dennoch trauerten ihm viele Bremer Fans bei seinem Abschied im vergangenen Sommer nicht gerade hinterher. Ein Umstand, der zahlreiche S04-Fans in den sozialen Medien bereits jetzt an Baumann zweifeln lässt. So heißt auf „X“ (ehemals Twitter) etwa: „Ach du scheiße“, „Wir steigen ab“ oder „5 Jahre Vertrag? Ich glaub ich spinne“. Begeisterung klingt jedenfalls anders. Doch es gibt auch andere Stimmen.

„Einige leben immer noch in der Champions League“

So dämpft ein Nutzer auf „X“ beispielsweise die scheinbar immer noch zu hohen Erwartungen vieler Fans: „Einige leben immer noch in der CL. In der aktuellen Situation eine sehr starke Personalie“. Eine Meinung, der zahlreiche Nutzer beipflichten: „Guter Mann“, „Top! Der Mann hat Jahrzehnte Erfahrung im Deutschen Fußball“ oder „Spitze! Hab mit viel weniger gerechnet“, heißt es beispielsweise.

Eines steht jedenfalls fest: Einigkeit zur sich anbahnenden Verpflichtung von Baumann herrscht unter den Schalker Fans noch nicht. Nun liegt es an dem 49-Jährigen, die Kritiker durch gute Arbeit auf seine Seite zu ziehen.