Frank Baumann mahnt beim FC Schalke 04 zur Vorsicht: „Ein Anfang ist gemacht – nicht mehr“

Etwas mehr als drei Monate ist Frank Baumann nun als Sport-Vorstand des FC Schalke 04 im Amt. Die ersten Spuren hat er dabei schon hinterlassen, etwa in Sachen Kaderzusammenstellung. Doch vor allem hat er es bisher geschafft, das emotionale Umfeld in ruhigere Gewässer zu führen.

Am Montag (8. September) feierte Baumann seine ersten 100 Tage im Amt. Auf der Plattform „LinkedIn“ zog er daher ein erstes Resümee seiner Arbeit. Er macht deutlich: Wirklich geschafft ist beim FC Schalke 04 noch lange nichts.

FC Schalke 04: Eingewöhnungszeit vorbei

Baumann bezeichnet die ersten drei Monate als wichtige Zeit, um sich auf Schalke einzuarbeiten, die neue Umgebung kennenzulernen und erste sichtbare Veränderungen anzustoßen. Diese gab es vor allem bei der Profimannschaft der Knappen. Mit Miron Muslic kam ein neuer Trainer, dem anschließend auch ein neu zusammengestellter Kader zur Verfügung gestellt wurde.

„Der Aufgabenzettel war lang und voll, deswegen war eine Priorisierung notwendig“, schreibt Baumann über seine ersten 100 Tage beim FC Schalke 04. Zusätzlich zu den personellen Entscheidungen habe man eine klare Spielidee und Schalke-DNA als Leitplanke definiert, Prozesse und Abläufe geschärft und wichtige Schritte zur Erfüllung der wirtschaftlichen Ziele auf den Weg gebracht.

Baumann staunt über Fans

„Das verbindende Element dieser ersten 100 Tage: Teamarbeit“, schreibt Baumann zudem bei „LinkedIn„. Sein Dank gelte allen, die ihm den Start bei S04 erleichtert hätten. Die Zusammenarbeit im Vorstand mit Matthias Tillmann und Christina Rühl-Hamers bezeichnet er als „sehr gut und immer vertrauensvoll.“

Auch hält er fest: „Das Kompetenzniveau im Club ist hoch, die Motivation der Mitarbeitenden riesig. Die Unterstützung der Fans vom ersten Trainingstag über den Schalke-Tag bis zu den ersten Pflichtspielen unglaublich.“

FC Schalke 04: Noch ist nichts erreicht

Und auch wenn die ersten drei Baumann-Monate bereits Früchte tragen und Schalke drei der ersten vier Saisonspiele gewonnen hat, weiß auch der Sport-Vorstand, dass noch nichts erreicht ist. „Ein Anfang ist gemacht – nicht mehr, nicht weniger“, ordnet er mahnend ein.

Es gehe darum, jeden Tag weiter hart zu arbeiten, auch wenn mal schwierige Tage auf einen warten. Und die, das wissen wohl alle Fans des FC Schalke 04, dürften früher oder später auf jeden Fall kommen.