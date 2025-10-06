Beben bei der Konkurrenz perfekt! Schalke blickt ganz genau hin

Schalke hat einen furiosen Saisonstart hingelegt. Nach acht Spielen steht S04 gefestigt auf dem zweiten Platz der Tabelle. Damit schielt Königsblau klar auf den Aufstieg in die Bundesliga.



Doch genau diesen Platz hätte ein direkter Konkurrent gerne selbst: Fortuna Düsseldorf. Der Verein hatte hohe Ziele, doch der Saisonstart verläuft alles andere als geplant. Jetzt hat die Fortuna drastisch reagiert.

Schalke-Konkurrent zieht die Reißleine

Nur zehn Punkte aus acht Spielen und ein enttäuschender 13. Tabellenplatz – Fortuna Düsseldorf hat die Geduld verloren. Der Klub trennt sich der Klub von Trainer Daniel Thioune. Nach über drei Jahren auf der Trainerbank muss er seinen Posten räumen. Sein Nachfolger ist Markus Anfang, ein erfahrener Coach, der die Fortuna wieder auf Kurs bringen soll.

+++ Drama um Schalke-Star Sylla steht bevor! Platzt sein großer Traum endgültig? +++

Thioune wurde bei der Fortuna fast schon zu einer Institution. Vor drei Jahren übernahm er Düsseldorf als gefährdeten Absteiger. Er entwickelte das Team zunächst wieder zu einem gefestigten Zweitligisten und führte es dann in der Saison 2023/24 fast wieder in die erste Liga – nur ein Relegationskrimi gegen den VfL Bochum stand im Weg. Jetzt aber die große Veränderung beim Schalke-Konkurrenten.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gefahr für S04?

Düsseldorf ist trotz großer Ambitionen schlecht in die Saison gestartet und nach der jüngsten Niederlage gegen Nürnberg (2:3) zog der Klub die Reißleine. Thioune wurde freigestellt. Der Klub verabschiedet sich von ihm auf offiziellem Wege: „An dieser Stelle möchten wir Daniel Thioune für die geleistete Arbeit ausdrücklich danken. Er hat den Verein im Februar 2022 in einer schwierigen Situation übernommen und 2024 an die Schwelle zur Bundesliga sowie in das Halbfinale des DFB-Pokals geführt. Zudem zeigte er sich als ein hervorragender Botschafter des Vereins. Er ist bei der Fortuna jederzeit willkommen.“ Für Thioune übernimmt jetzt der erfahrene Zweitliga-Coach Anfang, der den Klub wieder auf den geraden Weg bringen soll.

Hier mehr News für dich:

Falls das gelingen sollte, sind das schlechte Nachrichten für Schalke. Fortuna will dorthin, wo S04 gerade steht. Im Verlauf der Saison könnte Fortuna Düsseldorf für das Team von Miron Muslic also noch sehr gefährlich werden. Zunächst muss Anfang jedoch den gewünschten Effekt auf das Team erzielen.