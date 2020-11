Beim FC Schalke 04 war er ein Superknipser – jetzt träumt er von einer S04-Rückkehr!

2018 verließ Florian Krüger als A-Jugend-Vizemeister den FC Schalke 04 und geht mittlerweile in der 2. Liga auf Torejagd.

Allerdings verriet Florian Krüger nun, dass er sich eine Rückkehr zum FC Schalke 04 durchaus noch vorstellen kann.

Florian Krüger träumt von einer Rückkehr zum FC Schalke 04. Foto: imago images/ActionPictures

FC Schalke 04: Krüger denkt weiter an S04-Rückkehr

Gemeinsam mit den Schalke-Talenten Nassim Boujellab, Ahmed Kutucu, Levent Mercan oder Nick Taitague feierte Florian Krüger die Vizemeisterschaft in der A-Junioren-Bundesliga. Krüger schoss in 21 Spielen starke 16 Tore.

Doch anders als seine Kollegen entschied sich Krüger für einen Wechsel in die 2. Bundesliga. Der Stürmer schloss sich Erzgebirge Aue an. Dort hat er es in seinem zweiten Jahr zum Stammspieler geschafft. In 58 Begegnung netzte er 12 Mal ein und legte 16 Tore vor.

Florian Krüger kickte in Norbert Elgerts U19. Foto: imago/Team 2

Diese Leistung blieb auch von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz nicht unbemerkt. Am 3. September feierte er sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft. Bei seiner Premiere erzielte Krüger auch gleich einen Treffer.

Eine Rückkehr zu Schalke 04 kann sich der 21-Jährige durchaus vorstellen: „Als kleines Kind habe ich davon geträumt – und so ist es eigentlich immer noch – irgendwann für die Königsblauen in der Veltins Arena auflaufen zu dürfen“, erzählte Krüger bei Sky.

-----------------------

Mehr News zum FC Schalke:

Schalke 04: „Arsch“, „Idiot“! Beim S04 rasten die Fans aus, wie sonst nirgendwo

Schalke 04-Legende mit vernichtendem Urteil – „nicht bundesliga-tauglich“

Elfer-Wut beim FC Schalke 04 – jetzt äußert sich ausgerechnet Mats Hummels

-----------------------

Krüger: „Wäre nicht abgeneigt“

„Natürlich müssen auch immer die Umstände passen“, so Krüger weiter, aber: „Wenn das irgendwann mal der Fall sein und sich die Chance ergeben sollte, dann wäre ich da bestimmt nicht abgeneigt.“

Erst vor wenigen Tagen hat Krüger seinen Vertrag bei Erzgebirge Aue allerdings bis 2023 verlängert. In naher Zukunft wird er die Veilchen also nicht verlassen. (fs)