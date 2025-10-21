FC Schalke 04: Au weia! Dieser Anblick bereitet Fans große Sorgen

Mittlerweile kann man es nicht mehr leugnen: Der FC Schalke 04 hat sich als eines der Spitzenteams der Liga etabliert. Nicht nur, dass man nach neun Spieltagen auf Platz zwei steht. Mit dem 3:0 gegen Hannover hat man auch gezeigt, dass man auch einen als Top-Mannschaften gehandelten Gegner locker übertrumpfen kann.

Am kommenden Wochenende gibt es gleich die nächste Chance, diesen Eindruck zu verfestigen. Immerhin trifft man auf den SV Darmstadt 98, momentan Vierter der Tabelle. Doch der Anblick der Bilanz gegen Lilien-Trainer Florian Kohfeldt treibt den Fans des FC Schalke 04 einen Schauer über den Rücken.

Kohfeldt, der Bezwinger des FC Schalke 04

Florian Kohfeldt hat als Trainer schon einiges erlebt. Über Bremen, Wolfsburg und den KAS Eupen landete er im vergangenen Jahr in Darmstadt. Auch wenn er deutschlandweit bei den Fans sicherlich nicht den allerbesten Ruf als Trainer genießt, lehrte er insbesondere den Knappen bisher das Fürchten.

Man mag es kaum glauben, aber ein Blick in die Statistik offenbart: Gegen Teams von Florian Kohfeldt war der FC Schalke 04 fast immer chancenlos. Zehn Duelle coachte der 43-Jährige bereits gegen die Königsblauen. Achtmal ging er dabei als Sieger hervor – eine beeindruckende Bilanz. Die einzigen Trainer, die mit Schalke gegen ihn nicht verloren? David Wagner (2:1-Sieg im November 2019) und Christian Gross (1:1 im Januar 2021).

In der vergangenen Saison waren die Knappen einer der ersten Gegner Darmstadts, nachdem Kohfeldt dort angeheuert hatte. S04 verlor krachend mit 3:5. Auch im Rückspiel gab es einen 2:0-Erfolg der Darmstädter. Und das, obwohl die Lilien zuvor drei Spiele in Folge verloren hatten.

Reißt die bittere Serie daheim?

Zudem hat Kohfeldt bisher jedes Gastspiel als Trainer in der Veltins-Arena gewonnen. Am kommenden Freitag (24. Oktober) wäre für den FC Schalke 04 also der ideale Zeitpunkt, diese Serie zu durchbrechen. Besser dürften die Chancen jedenfalls selten gestanden haben.

Noch wichtiger wäre aber wohl ein Sieg fünf Tage später. Dann treffen S04, Darmstadt und Kohfeldt im Pokal schon wieder aufeinander – dieses Mal in Darmstadt. Ein Sieg würde den Knappen saftige Einnahmen sichern.