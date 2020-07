FC Schalke 04: DIESES Defensiv-Talent kommt ablösefrei

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 hat sich die Dienste eines Defensiv-Talents gesichert.

Florian Flick wechselt ablösefrei vom Drittligisten Waldhof Mannheim zu Schalke. Bei den Königsblauen wird der 20-Jährige zunächst in der U23 eingesetzt. Im Regionalliga-Team hat der gelernte Innenverteidiger und defensive Mittelfeldspieler dann die Möglichkeit, sich für die Profimannschaft zu empfehlen.

FC Schalke 04 verpflichtet Flick

Flick wuchs in Mannheim auf und spielte seit seiner Kindheit für den SV Waldhof. In der vergangenen Saison absolvierte er zunächst 16 Spiele für die Mannheimer Zweitvertretung in der Verbandsliga. Nach der Corona-Pause hatte Flick dann einen Stammplatz in der ersten Mannschaft in der 3. Liga.

Auf Schalke unterschrieb Flick einen Vertrag bis 2022. Sollten die Königsblauen in der kommenden Saison auf der Sechser-Position sowie in der Innenverteidigung so viel Verletzungspech haben wie in der zurückliegenden Spielzeit und Flick sich in der U23 empfehlen, könnte der Kurpfälzer schon sehr zeitnah sein Bundesliga-Debüt feiern.

Florian Flick spielte zuvor seit seiner Kindheit beim SV Waldhof Mannheim. Foto: imago images/Picture Point

Wer lenkt das Schalker Spiel?

Wer speziell zu Beginn der kommenden Saison die Schalker Mittelfeldzentrale bildet, ist aktuell noch unklar. Um Weston McKennie ranken sich permanent Wechselgerüchte. Bei Sebastian Rudy scheinen alle beteiligten Parteien daran interessiert, wenn er fest von Hoffenheim verpflichtet würde. Ähnliches gilt wohl für Nabil Bentaleb in Bezug auf sein Leihende bei Newcastle United.

Ob Suat Serdar nach seiner Knieverletzung wieder pünktlich zum Saisonstart fit wird, ist mehr als fraglich. Und auch Omar Mascarell muss sich nach langer Verletzungs-Auszeit erst allmählich wieder rankämpfen.

Schalke nur noch Mittelmaß?

Fragen über Fragen – und eine weitere Frage, die Fans sich auf Schalke derzeit permanent stellen: Muss der Verein sich aufgrund der finanziellen Schieflage ab sofort damit abfinden, dass er künftig Maximal nur noch Mittelmaß in der Bundesliga ist?

Der neue Aufsichtsratsboss Jens Buchta hat auf diese Frage eine klare Antwort (hier alle Einzelheiten). (dhe)