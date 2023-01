FC Schalke 04: Blitz-Abgang? S04-Fans sauer: „Sinnlos und dumm“

Dieser Abgang käme beim FC Schalke 04 aus dem Nichts und würde die Fans ziemlich sauer machen. Florent Mollet soll laut übereinstimmender Medienberichte vor einem Wechsel zum FC Nantes stehen.

Der FC Schalke 04 ist bereit den Franzosen schon im Winter wieder abzugeben. Die Reaktion der S04-Anhänger ist eindeutig. Für sie wäre ein Mollet-Verkauf das völlig falsche Signal.

FC Schalke 04: Mollet vor Rückkehr nach Frankreich

Erst im Sommer holte der FC Schalke 04 Florent Mollet für 500.000 Euro aus Montpellier, jetzt könnte der Franzose schon wieder vor einer Rückkehr in seine Heimat stehen. Am Donnerstag (12. Januar) hatte die renommierte französische Sport-Zeitung „L’Equipe“ über das Interesse von Nantes berichtet. Inzwischen bestätigten mehrere deutsche Medien übereinstimmend, dass der FC Schalke 04 einen Verkauf ernsthaft in Erwägung ziehe.

Demnach soll Schalke bereit sein, Mollet abzugeben, wenn Nantes mehr als die gezahlten 500.000 Euro bietet. Mollet besitzt bei Schalke noch einen Vertrag bis 2025, konnte in seinem ersten halben Jahr bei S04 aber noch nicht glänzen. Er kam nur neun Mal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Unter Ex-Trainer Frank Kramer wurde er zwischenzeitlich sogar aus dem Kader gestrichen.

Nach nur einem halben Jahr bei Schalke: Macht Florent Mollet schon wieder den Abflug? Foto: IMAGO / Zink

Schalke-Fans schäumen vor Wut

Für die Fans des FC Schalke 04 wäre der Verkauf von Mollet aber eine völlig falsche Entscheidung. Sie wollen, dass der Franzose bleibt. Das Problem: Mollet ist einer der wenigen Kreativspieler im Schalker Kader. Und wenn man ihn abgibt, muss Ersatz her. Bislang stellte S04 aber nicht gerade unter Beweis, dass man auf dem Transfermarkt sehr erfolgreich agieren kann. Auf einen Flügelstürmer wartet Trainer Thomas Reis immer noch vergebens.

Wir haben dir einige Reaktionen der Schalke-Fans auf einen möglichen Mollet-Abgang rausgesucht:

„Es macht mich so sauer. Trainer benennt vor Monaten die Problem Positionen des Kaders. Du holst 2 Spieler, die genau dem Profil nicht entsprechen + stehst 10 Tage vor Rückrunden Start ohne Flügel da + willst einen der wenigen Kreativspieler abgeben. Die wollen absteigen ehrlich.“

„Wie sinnlos und dumm wäre das denn bitte? Dann geben wir den Spieler ab unter der Voraussetzung, dass wir einen gleich guten, aber uneingespielten Ersatz bekämen? Das Risiko liegt nur bei uns. Nicht machen!“

„Verstehe ich nicht.“

„Dann sind wir einfach schlechter aufgestellt als in der Hinrunde.“

„Nichts an diesem Transfer würde für Schalke Sinn ergeben.“

„Na klar. Noch eine Baustelle aufmachen. Der Kader ist jetzt schon schlechter als im November, mit den ganzen Verletzungen. Die gesamte Kaderplanung macht nur noch fassungslos. Wenn man so pleite ist, wie es den Anschein macht, sind wir wirklich besser in der 2. Liga aufgehoben.“

Die Reaktionen der S04-Fans sind eindeutig. Statt einem Mollet-Abgang wünschen sie sich, dass zunächst andere Baustellen im Kader geschlossen werden – wie zum Beispiel die Position des Flügelstürmers. Ob Mollet wirklich geht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Das Transferfenster ist nur noch bis zum 31. Januar geöffnet. Wenn Schalke noch einen Ersatz verpflichten will, sollte man den Mollet-Abgang schnell über die Bühne bringen.