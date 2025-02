FC Schalke 04: Legende platzt der Kragen! S04-Profis hart angegangen

Auch in dieser Saison droht der FC Schalke 04 bis zum Ende um den Klassenerhalt zittern zu müssen. In der Tabelle hat Königsblau zwar noch einen soliden Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz, allerdings macht sich nach der jüngsten Pleite in Darmstadt Unzufriedenheit breit.

Denn die Leistung gegen die „Lilien“ war am Sonntagnachmittag (23. Februar) nicht zufriedenstellend. Mit diesen Auftritten könnte die Luft beim FC Schalke 04 schnell wieder dünner werden. Nun platzt sogar zwei S04-Legenden der Kragen – sie werden deutlich!

FC Schalke 04: Abramczik deutlich – „Das ist alles amateurhaft“

Rüdiger Abramczik und Klaus Fischer blicken in ihrer aktiven Zeit als Fußballprofi auf erfolgreiche Jahre beim FC Schalke 04 zurück. Während die beiden ehemaligen Offensivspieler inzwischen lange in Fußballrente sind, dümpelt Königsblau in der zweiten Bundesliga herum. Ein Anblick, mit dem sich die beiden Ex-Schalker offenbar immer noch nicht anfreunden können – vor allem nicht nach dem jüngsten S04-Auftritt in Darmstadt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Talent jubelt über Leih-Entscheidung! S04 hört ganz genau hin

Im Podcast „Fußball Legenden Talk“ ließen Abramczik und Fischer ihren Frust ihren nun freien Lauf: „Das war wieder ein Katastrophenspiel“, so Abramczik, der es indes offenbar auf Adrian Gantenbein abgesehen hat: „Das ist alles amateurhaft, da kommt doch nichts. Ich weiß gar nicht, wer den geholt hat. Von denen hole ich 100 Stück aus der Regionalliga oder der dritten Liga. Dafür brauche ich nicht bis in die Schweiz zu fahren“.

Schalke muss punkten

Vor allem die Tatsache, dass Darmstadts Stürmer Isac Lidberg nach seinem Dreierpack im Hinspiel schon nach fünf Spielminuten erneut zwei Treffer auf dem Konto hatte, trieb Klaus Fischer zur Weißglut: „Was sind das für Spieler, die das nicht wissen?“. Fragen, die sich wohl viele Schalke-Fans in diesen Tagen stellen werden.

Nichtsdestotrotz bleibt Königsblau nichts Anderes übrig, als den Blick nach vorne zu richten. Denn schon am kommenden Freitag (28. Februar) wartet mit dem Duell gegen Preußen Münster das nächste Sechs-Punkte-Spiel auf Schalke 04. Mit einem Sieg gegen den Tabellenfünfzehnten könnte man im Abstiegskampf wieder für klare Verhältnisse sorgen.