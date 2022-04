FC Schalke 04: Ganz schön bitter! S04-Fans trauern verpasstem Transfer hinterher

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Fans des FC Schalke 04, die am Donnerstagabend die Gala von Eintracht Frankfurt in Barcelona verfolgt haben, werden ein komisches Gefühl in der Magengrube gespürt haben.

Dort brillierte nämlich einmal mehr Filip Kostic. Jener Spieler, der 2015 kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 stand.

FC Schalke 04 verpasste Kostic-Verpflichtung haarscharf

Im Sommer 2015 vermeldete der „kicker“ schon, dass sich Schalke 04 und Filip Kostic über einen Wechsel einig sind. Rund 20 Millionen Euro soll S04 damals für den Flügelstürmer geboten haben – doch der VfB Stuttgart stellte sich quer.

Ein Jahr später ging Kostic schließlich zum Hamburger SV, nach dem Abstieg 2018 zog es ihn weiter zu Eintracht Frankfurt. Und dort ruft der Kroate sein Potential seit einigen Jahren voll ab – so auch im Viertelfinale der Europa League.

Ex-Schalke-Wunschspieler legt Wahnsinnsauftritt hin

Gegen den FC Barcelona stand Filip Kostic einmal mehr im Mittelpunkt und avancierte zum Mann des Spiels. Den Elfmeter zum 1:0 verwandelte er sicher, das 2:0 bereitete er vor und schließlich erzielte er das entscheidende 3:0 dann auch noch selbst.

Filip Kostic spielt im Camp Nou ganz groß auf! Foto: IMAGO/NurPhoto

„Das war das beste Spiel meiner Karriere“, sagte ein überglücklicher Kostic. Dabei wäre er im Sommer beinahe weg gewesen. Sein Wechsel zu Lazio Rom platzt quasi in letzter Minute, an seinen Leistungen für die Eintracht hat das aber nichts geändert.

Beim FC Schalke 04 werden die Fans dem verpassten Kostic-Transfer nach dem Gala-Auftritt einmal mehr hinterher trauern. Wäre der Kroate doch mal 2015 zu Schalke gewechselt… (fs)