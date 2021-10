FC Schalke 04: Heftiger Tiefschlag! Ex-S04-Star spielt keine Rolle mehr

Groß war der Jubel der Fans des FC Schalke 04, als die Knappen im Januar die Verpflichtung von Sead Kolasinac bekannt gaben.

Per Leihe kam der Außenverteidiger zurück zum FC Schalke 04 und sollte dabei helfen, den Abstieg zu verhindern. Das gelang nicht, Kolasinac ging zurück nach London. Dort hat seine Karriere einen heftigen Knick bekommen. Jetzt wollen die Gunners ihn loswerden.

FC Schalke 04: Ex-Star Kolasinac steht in London auf der Abschussliste

Auf Schalke war Kolasinac gesetzt. Nach seiner Rückkehr wurde der Bosnier gleich zum Kapitän ernannt und stand fast immer in der Startelf. Den Abstieg konnte aber auch er nicht verhindern.

Erst ein Ligaeinsatz steht für Kolasinac zu Buche. Foto: imago images/Sportimage

Zwar hätten die Knappen ihren Fanliebling gerne behalten, doch der radikale Kaderumbruch durch die Kürzung des Spieleretats machte dem Plan einen Strich durch die Rechnung. Die Leihe endete und nach der Sommerpause stand er wieder bei Arsenal auf der Matte.

Unter dem dortigen Trainer Mikel Arteta hat Kolasinac allerdings seinen vorläufigen Karriere-Tiefpunkt erreicht. In der Planung des Übungsleiters spielt er so gut wie keine Rolle. In sieben Partien durfte er nur einmal ran – Arsenal verlor mit 0:5 gegen Manchester City. Die meiste Zeit verbrachte der 28-Jährige auf der Tribüne.

Ein Luxus, den sich Arsenal nun wohl nicht mehr leisten möchte. Wie englische Medien berichten, will ihn der Klub von der Gehaltsliste streichen. Derzeit soll Kolasinac rund 120.000 Euro pro Woche verdienen.

FC Schalke 04: Ein Ex-Star ist bei seinem Klub außen vor. Foto: imago/Laci Perenyi

Wiedervereinigung mit zwei ehemaligen S04-Stars?

Ein möglicher Interessent könnte Fenerbahce Istanbul sein. Der türkische Verein wollte den Profi bereits im Sommer verpflichten. Nun scheint man es auf einen günstigen Deal im Wintertransferfenster abgesehen zu haben – Kolasinacs Vertrag läuft schließlich 2022 aus.

Bei Fener würde Kolasinac gleich auf zwei Ex-S04-Stars treffen. Neben Mesut Özil spielt dort seit dieser Saison auch Max Meyer.

