FC Schalke 04: Trainer-Hammer verhindert? Ex-S04-Coach packt über gescheiterten Deal aus

Diese Saison wird ein dunkler Fleck in der jüngeren Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 bleiben. 2020/2021 stiegen die Knappen sang- und klanglos aus der Bundesliga ab. Nur drei Siege insgesamt, dafür fünf Trainer – es lief drunter und drüber.

David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens, Christian Groß und Dimitrios Grammozis hieß die Coach-Reihenfolge. Nun offenbart ein Ex-Trainer, dass er damals beinahe erneut beim FC Schalke 04 angeheuert hätte.

FC Schalke 04: Früher war alles besser

Rückblick: Zwischen 2009 und 2011 hatte Felix Magath bei den Knappen das Sagen. Kult-Status genießen bis heute seine Transferphasen aus der damaligen Zeit. Doch zunächst hatte er Erfolg. In seiner ersten Saison führte Magath S04 zur Vizemeisterschaft.

Im zweiten Jahr lief es allerdings bescheiden – zumindest in der Liga. In der Rückrunde 2011 entließ der FC Schalke 04. Doch sein Fundament brachte in dieser Spielzeit letztlich noch den Sieg des DFB-Pokals – bis heute der letzte große Klub-Titel. Wurde er damals entlassen gab es 2021 offenbar Überlegungen, Magath als Feuerwehrmann zu holen.

Magath sorgte für internen Streit

Das gibt er jedenfalls in einem Gespräch mit der „WAZ“ zu verstehen. Jedoch habe der Name Magath wohl nicht überall Euphorie ausgelöst. „s gab Menschen, die der Meinung waren, lieber nicht in der Bundesliga zu bleiben, bevor uns der Magath in der Liga hält“, deutet der 69-Jährige an.

Namen nennt er nicht – und auch nicht genauen Zeitpunkt. Letztlich holte der FC Schalke 04 als letzten Trainer Dimitrios Grammozis und hielten an diesem auch in der zweiten Liga fest, zumindest bis zu dem Zeitpunkt als der Wiederaufstieg in Gefahr geriet.

FC Schalke 04: Ex-Coach glaubt an Klassenerhalt

In der aktuellen Situation glaubt der ehemalige Knappen-Trainer allerdings fest daran, dass S04 die Klasse hält. „Wenn Fans und Mannschaft eine Einheit sind, sind vor allem im heimischen Stadion Siege möglich“, sagte er der „WAZ„.

Aktuell baut sich der FC Schalke 04 eine kuriose Serie aus. Bereits drei Spiele in Folge endeten 0:0. Dadurch bleiben große Sprünge in der Tabelle zwar aus, doch den Rückstand auf die Nichts-Abstiegsplätze hat man dennoch verkürzt.