FC Schalke 04: Ex-Trainer Magath ledert gegen Vereinsbosse – „Hat den Herren nicht gereicht“

Felix Magath holt zum Rundumschlag gegen den FC Schalke 04 aus. Angesprochen auf die aktuellen Probleme der Knappen erzählt der ehemalige Coach haarklein, dass sich solche Szenarien schon während seiner Zeit beim FC Schalke 04 angedeutet hatten.

Für Magath ist die finanzielle Schieflage des Vereins hausgemacht.

FC Schalke 04: Gehaltsstruktur war eine Katastrophe

Das der FC Schalke 04 finanzielle Probleme hat und in Zukunft kleinere Brötchen backen will und muss, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Doch wie kann es sein, dass der Traditionsverein überhaupt in diese missliche Lage geraten ist?

Der ehemalige Trainer Felix Magath hat dazu eine ganz klare Meinung. Magath stand von 2009 bis 2011 an der Seitenlinie der Knappen. Viele Fans erinnern sich wohl an die vielen, teils abstrus wirkenden Spielerkäufe, die der 66-Jährige damals als Trainer und Manager in einer Person tätigte.

Felix Magath trainerte den FC Schalke 04 fast zwei Jahre lang. Foto: imago sportfotodienst

Doch das den Verein damals wie heute wirtschaftliche Probleme drückten, sieht Magath als Folge von zu hohen Ziele und einem ungesunden Gehaltsgefüge. „Als ich kam, hatte der Verein 35 Millionen in den Sand gesetzt durch verpasste Champions-League-Qualifikation, durch frühes Ausscheiden aus dem DFB-Pokal“, erinnert sich Magath im Interview mit der „Bild“ an seine Zeit auf Schalke zurück.

+++ FC Schalke 04: Verwirrung um Schnäppchen – will Schalke IHN plötzlich nicht mal mehr ablösefrei? +++

„Und durch die hohen Gehälter, die da gezahlt wurden“, fügt er mit an. „Die Spieler haben alle Super-Verträge gehabt, die haben fast alle verdient wie Könige. Das habe ich korrigiert.“ Jedoch seien die Erwartungen der Bosse vollkommen überzogen gewesen.

Entlassung trotz sportlichem Erfolgs

„Wir sind dann im ersten Jahr Vizemeister geworden, standen im zweiten im Halbfinale der Champions League und im Finale des DFB-Pokals. Aber das war den Herren nicht genug, sie hatten bessere Ideen“, bemängelt Magath die damalige Führungsetage gegenüber „Bild“. Trotz der Erfolge wurde Magath 2011 vorzeitig entlassen. Die Knappen gewannen den DFB-Pokal anschließend ohne ihn.

----------------

Mehr zum FC Schalke 04:

----------------

Magaths deutliches Fazit: „Sie haben Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass heute Schalke wieder da ist, wo er vor zehn Jahren auch war, nämlich fast pleite.“

In dem Punkt sind sich die Bosse von heute immerhin einig. Jochen Schneider und Co. haben angekündigt, zu sparen und Europa-Träumen erst einmal abgeschworen.