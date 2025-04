FC Schalke 04: Magath mit klarer Ansage – „Daran krankt S04 seit Jahren“

Fans des FC Schalke 04 blicken seit Jahren mit großer Sorge auf ihren Herzensverein. In den vergangenen Spielzeiten wurde aus dem einstigen deutschen Spitzenclub ein mäßiger Zweitligist. Wie konnte das nur passieren?

Felix Magath hat eine Erklärung für den Absturz der Königsblauen. Der 71-Jährige hatte den FC Schalke 04 von 2009 bis 2011 trainiert. Zudem war er in Deutschland Trainer beim HSV sowie in Nürnberg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, Wolfsburg, bei den Bayern und für kurze Zeit bei der Hertha. Magath kennt das Bundesliga-Geschäft im Allgemeinen und das Geschehen auf Schalke im Besonderen also bestens.

FC Schalke 04: Magath redet Klartext

Über seinen Ex-Verein Schalke 04 sagte Magath bei Sky nun: „Es gibt einige Traditionsvereine, die mit der Struktur der Bundesliga schwer zurechtkommen, weil es dort Probleme in der Führung dieser Vereine gibt. Da herrschen zu viele verschiedene Interesse in diesen Vereinen. Dadurch liegt keine klare Strategie vor. Und daran krankt auch der FC Schalke 04 seit Jahren.“

Mit dieser Aussage spielt Magath wohl unter anderem auch auf die verschiedenen Auffassungen an, die in der Führungsetage des FC Schalke 04 in puncto Budget-Gestaltung herrschen. Während Finanz-Chefin Christina Rühl-Hamers einen risikoarmen Weg bevorzugt, fordert Kaderplaner Ben Manga unbedingt mehr Investitions-Bereitschaft.

Wie hoch sollte das Budget beim FC Schalke sein?

Manga soll sich intern bereits darüber beschwert haben, dass er in der kommenden Saison zunächst manchen Leistungsträger abgeben müsse, ehe er den einen oder anderen Neuzugang verpflichten könne. Dabei ist das Budget von mehr als 20 Millionen Euro, das Manga auch in der kommenden Spielzeit zur Verfügung stehen wird, für Zweitliga-Verhältnisse schon recht üppig. Es gab schon Vereine, die mit einem kleineren Budget den Aufstieg schafften.

Rückendeckung könnte Manga nun von ganz oben erhalten. Wie „Bild“ berichtet, seien auch Vorstandsboss Matthias Tillmann und Aufsichtsratsboss Axel Hefer skeptisch, ob der vorsichtige Kurs von Rühl-Hamers den FC Schalke langfristig wieder auf die Erfolgsspur bringt.