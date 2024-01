FC Schalke 04: Da staunt selbst Europa – S04 schafft es schon wieder

„Schalke ist die Macht“ – so besingen es die königsblauen Anhänger gerne in einem Song. Sportlich wird der FC Schalke 04 (hier mehr zur aktuellen Situation lesen) dem Text „Wir holen uns die Meisterschaft, das wäre doch gelacht“ aber schon lange nicht mehr gerecht. Aktuell geht es erstmal darum, in der 2. Bundesliga aus dem Keller rauszukommen.

Doch es gibt eine Sache, auf die sich der FC Schalke 04 trotz der vielen Rückschläge in den letzten Jahren immer verlassen kann. Und das sind die eigenen Fans. Das zeigte sich auch nach dem Abstieg im Sommer wieder ganz deutlich. Da staunt selbst manch europäischer Top-Klub.

FC Schalke 04: Stadion bleibt voll

Obwohl es die Knappen vor einem halben Jahr nach nur einem Jahr Bundesliga ins Unterhaus verschlug, blieb der Support der Gelsenkirchen-Anhänger erstklassig. Das zeigt eine Auswertung, die das Portal „Transfermarkt“ nun veröffentlicht hat.

Mit Blick auf das gesamte Jahr 2013 besuchten die Veltins-Arena demnach im Schnitt 61.336 Zuschauer pro Partie. Das ist ganz nah dran an der Vollauslastung. Selbst als man in der Bundesliga dem Abstieg entgegenschlitterte und man in Liga 2 einen krachenden Fehlstart erlebte – die Hütte beim FC Schalke 04 war so gut wie immer voll. Trotz aller Erfolgslosigkeit schaffte man es wieder, die Fans beisammenzuhalten.

Internationaler Spitzenplatz

Im Vergleich der bestbesuchtesten Stadien der Welt liegt die Veltins-Arena für 2023 damit auf Rang 11! Das kann sich als Zweitligist durchaus sehen lassen. Immerhin ließ man damit zahlreiche Spitzenklub hinter sich.

Namen wie Arsenal London, Atletico Madrid, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam oder Triple-Sieger Manchester City tauchen im Ranking erst nach den Knappen auf. Das Interesse an den Königsblauen ist ungebrochen hoch.

FC Schalke 04: Sie liegen vorne

An der Spitze des Rankings thronen das Camp Nou und der FC Barcelona (durchschnittlich 83.273 Zuschauer). Das Podium komplettieren mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zwei deutsche Vereine.

Man darf wohl getrost davon ausgehen, dass der FC Schalke 04 in diesem Ranking noch höher stünde, wenn man größere Kapazitäten hätte. Die Fans können einfach nicht ohne ihren S04.