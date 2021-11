FC Schalke 04: Trotz Krise – DARÜBER darf sich der S04 freuen

Abgestiegen und jetzt auch in der 2. Liga in der Krise: Beim FC Schalke 04 gibt es erneut nicht viel zu lachen.

Doch auf eins kann sich der FC Schalke 04 verlassen – immer und immer wieder. Die Liebe der Fans zu ihren Knappen ist weiter ungebrochen.

FC Schalke 04: Fans halten S04 die Treue – und sorgen für verrückte Zahlen

Die leidgeprüften Schalker haben sich auch vom Abstieg ihres Herzensklubs nicht abschrecken lassen. Egal, wie scheiße es läuft, sie sind da.

Der FC Schalke 04 hat seine Fans weiter im Rücken. Foto: imago images/Team 2

Diese Entwicklung dürfte im Profifußball weltweit nicht allzu häufig vorkommen: Der Abstieg sorgte für einen Mitglieder-Zuwachs!

Mehr Mitglieder, die meisten Zuschauer

Seit April, als der desaströse Abstieg besiegelt wurde, steigen die Mitgliederzahlen wieder. Das bestätigte Sebastian Buntkirchen, Direktor Fan-Angelegenheiten, der WAZ.

Mit über 160.000 Mitgliedern ist der FC Schalke 04 deutschlandweit auf Rang 2 und unter den Fußballvereinen der ganzen Welt sogar Dritter – vor dem BVB und nur hinter Bayern München und Benfica Lissabon.

Doch nicht nur die Mitgliederzahl belegt, dass auf Schalke noch immer „Tausend Freunde zusammenstehn“. Auch die Zuschauerzahl der 2. Bundesliga spricht eine deutliche Sprache, wenn sie auch durch die Corona-Beschränkungen nicht die gleiche Aussagekraft hat wie in früheren Jahren.

Das Schalke-Heimspiel gegen Darmstadt besuchten erneut über 50.000 Zuschauer. Foto: imago images/Team 2

Schalke mit Abstand zuschauerreichster Zweitligist

221.295 Fans begrüßte der FC Schalke 04 in der Saison 2021/22 bereits in seiner Arena. Mit Riesenabstand folgt der Hamburger SV auf Rang 2 mit 154.834 Zuschauern, dicht gefolgt von Werder Bremen mit 149.150. Selbst in der Bundesliga wäre Schalke mit dieser Zahl hinter Bayern und Dortmund Dritter.