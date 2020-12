Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

FC Schalke 04: Fan-Zoff geht in die nächste Runde – „Kündigt eure Verträge“

Gelsenkirchen. Die Fan-Wut beim FC Schalke 04 lässt nicht nach! Schon wieder sind auf dem Vereinsgelände Banner mit drastischen Forderungen aufgetaucht.

Erstmals trifft die Kritik auch S04-Sportvorstand Jochen Schneider.

FC Schalke 04: Erneut Protest-Plakate auf dem Vereinsgelände

Zuletzt hatte vor allem Finanzvorstand Alexander Jobst im Fokus der Fan-Kritik gestanden. Der 47-Jährige ist wegen seiner Bestrebungen, die Profi-Abteilung des Klubs auszugliedern und damit für mögliche Investoren zu öffnen, unter den Fans höchstumstritten.

Jochen Schneider gerät in den Fokus der Fan-Kritik beim FC Schalke 04. Foto: imago images/Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Jetzt wird neben Jobst erstmals auch Jochen Schneider auf einem der Protest-Banner an der Schalker Geschäftsstelle erwähnt: „An Alex und Jochen, eure 'schmerzhaften' Fehler sind nicht mehr zu entschuldigen. Kündigt eure Verträge – zum Wohl des Vereins.“

Die Kritik aus Fankreisen reißt nicht ab.



Wir fragen uns, wann den Mitgliedern endlich ein Weg aus der Misere aufgezeigt wird - ohne Phrasen und Durchhalteparolen, dafür transparent und nachhaltig.



Wer in der Verantwortung steht, muss sich der Kritik stellen! #s04 pic.twitter.com/wJJBtY69vq — Schalke - nur als e.V. (@schalkenuralsev) December 20, 2020

Die deutlichen Rücktrittsforderungen ist unterzeichnet von der Fangruppierung „Blue Boyz“ und bezieht sich auf einen offenen Brief, den der Vorstand vor anderthalb Wochen an die Fans gerichtet hatte (hier mehr>>>).

Der Ton auf den neuen Protest-Bannern ist nicht weniger drastisch, wenn auch nicht so direkt wie die Rücktrittsforderung der „Blue Boyz“. Auf einem weiteren Banner heißt es: „Ihr seid nicht die Lösung, sondern das Problem. Seht's ein!“

„Eure Fehler zeigen: Ihr versteht weder unseren Verein noch uns Fans. Es reicht!“, steht auf einem anderen, das direkt an der „Tausend-Freunde-Mauer“ hängt.

Eine Reaktion auf die neuerlichen Proteste der Fans von Vereinsseiten gibt es bislang nicht. Zuletzt hatte sich der Vorstand in einem Schreiben an die Anhänger des Klubs gerichtet. DER WESTEN hatte die versteckten Botschaften analysiert (hier geht es zur Analyse>>>). Unklar ist, ob es auch diesmal wieder eine Reaktion der Verantwortlichen geben wird. (the)