Fans des FC Schalke 04 machen es schon wieder! „Invasion“ steht bevor

Am 13. November wird es wieder emotional bei den königsblauen Fans: Der FC Schalke 04 tritt zu einem Testspiel beim FC Twente an. Doch das Freundschaftsspiel ist mehr als nur Fußball – es wird zum Fest der internationalen Fanfreundschaft. Schon jetzt sorgt die Partie für großes Interesse auf beiden Seiten.

Erst im Oktober hatten die S04-Fans Dublin für das Testspiel gegen Bohemians FC eingenommen, jetzt steht die nächste „Invasion“ bevor! Die „Knappen“ haben bereits fast 4.000 Tickets für das Match in den Niederlanden verkauft. „Die Osttribüne ist fest in blau-weißer Hand“, feiert die niederländische Zeitung „Tubantia“. Diese Menge an Gästefans sei ein Stadionrekord!

FC Schalke 04 sorgt für blau-weiße Welle

Noch ist das Stadion „De Grolsch Veste“ nicht ausverkauft. Der FC Twente hat rund 20.000 Karten verkauft, wobei die Arena Platz für mehr als 30.000 Zuschauer bietet. Seit Kurzem läuft dort der freie Ticketverkauf – und auch über den FC Schalke 04 gibt es weiterhin Karten. Der Vorverkauf verspricht aber jetzt schon eine tolle Atmosphäre.

Das Jubiläumsspiel ist besonders: Der FC Twente feiert seinen 60. Geburtstag und hat mit Schalke 04 einen langjährigen Freund eingeladen. Die Fanfreundschaft zwischen beiden Vereinen entstand in den 1990er Jahren und wird durch Respekt und gemeinsame Aktionen besonders geprägt.

FC Schalke 04 und starke Fanverbindung

Die Ultras Gelsenkirchen, der S04-Supportersclub und Vak-P sind Teil dieser treuen Verbindung. Fans feiern zusammen, besuchen sich gegenseitig und präsentieren sich bei Events mit gemeinsamen Ständen und Fahnen – echte Freundschaft!

Beim letzten Testspiel des FC Schalke 04 gegen Twente 2019 kamen rund 3.000 königsblaue Fans, genauso 2022. Dieses Jahr gibt es einen neuen Rekord: Mit bisher fast 4.000 verkauften Karten wird das blau-weiße Fanmeer noch größer! Fans beider Seiten freuen sich jetzt schon: Es wird ein unvergesslicher Abend!