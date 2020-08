FC Schalke 04: Fans toben nach Testspiel-Blamage gegen Uerdingen – „Unendlich schlecht!”

Benjamin Stambouli und Co. blamierten sich gegen den KFC Uerdingen. Die Fans ließen ihren Wut freien Lauf.

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 blamierte sich erneut gegen einen Drittligisten. Gegen den KFC Uerdingen setzte es eine 1:3-Niederlage. S04 zeigte kaum Gegenwehr, wirkte völlig planlos in der eigenen Defensive.

Die Fans ließen ihrer Wut im Netz freien Lauf. Die Hoffnung auf Besserung ist nach zwei Wochen derVorbereitung schon wieder dahin.

FC Schalke 04: Fanwut nach nächster Testspiel-Blamage

Nur vier Minuten hatte es gedauert, bis der erste Treffer fiel. Sowohl Hamza Mendyl, der erst auf Abseits reklamierte und dann auch noch völlig falsch stand, als auch Ralf Fährmann, dessen Zögern den Lupfer ins Netz begünstigte, traf die Schuld am Treffer.

Perplex: David Wagner (l.) mit seinem Trainerteams während der Testspiel-Blamage gegen Uerdingen. Foto: imago images/Pakusch

Schalke konnte sich in der Folge nicht berappeln, ließ immer wieder gefährliche Konter zu. Meist reichte der Uerdinger Offensive ein Pass in die Tiefe und die gesamte S04-Hintermannschaft war überspielt. Offensiv gelang den Gastgebern ebenso wenig. In der 25. Minute erhöhte der KFC sogar – und die wütenden Fans im Netz waren nicht mehr zu halten.

---------------

Fan-Reaktionen auf den Uerdingen-Test auf Twitter:

„Unglaublich, wie unendlich schlecht wir sind.“

„Gurkentruppe.“

„Keine Ordnung, kein Konzept und seit 20 Spielen dasselbe ineffiziente System.“

„Die Schalke-Defensive ist löchrig wie ein Schweizer Käse.“

„Unglaublich schlechtes Defensivverhalten.“

„Schalke in Rückrunden-Form.“

„Das ist einfach amateurhaft.“

„Klar, Testspiel, aber das ist schon angsteinflößend schlecht.“

„Wagner ist mit gewaltigem Abstand der schlechteste Trainer in der Geschichte von Schalke.“

---------------

Erst nach der Pause zeigte sich die fast komplett durchgewechselte S04-Mannschaft (nur Fährmann blieb im Tor) organisierter. Auch das Pressing auf die Gäste erhöhten die Knappen, doch nach einer knappen Viertelstunde brach auch diese Elf völlig auseinander.

---------------

Top-News rund um Schalke 04:

---------------

Die Krönung: Kevin Großkreutz, einst beim Rivalen BVB tätig und seither Hassfigur, schenkte den Schalker per Elfmeter den dritten Treffer des Abends ein. Für bessere Stimmung konnte dann nicht einmal mehr der „Ehrentreffer“ von Ahmed Kutucu sorgen. Alle Highlights gibt es >>hier nochmal zum Nachlesen<<.

Wagner und seine Spieler gefordert

Erklärungen für diese Leistung gibt es nicht. Trainer David Wagner und seine Spieler müssen das Ruder nun schleunigst herum reißen sonst droht mit Ligabeginn die Fortsetzung der unfassbaren Negativserie.(the)