FC Schalke 04: Fans sind sprachlos, als sie IHN bei der WM sehen – „Niemals gedacht“

Bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft wird mit Maya Yoshida nur ein Spieler des FC Schalke 04 in Katar vor Ort sein. Die Fans der Königsblauen dürfen sich allerdings auch darauf freuen, andere bekannte Gesichter wiederzusehen.

Aus den Reaktionen im Netz wird allerdings deutlich: Nicht alle Anhänger des FC Schalke 04 hätten diesen Spielern eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft zugetraut. Ein Beispiel: Haji Wright.

FC Schalke 04: Wright nun WM-Spieler

Haji Wright wird in Katar einer von 26 Spielern sein, die im Wüstenstaat für die USA auflaufen wird. In den bisherigen 13 Spielen für seinen Klub Antalyaspor in der Süper Lig hat der 24-Jährige bislang neun Tore und eine Vorlage erzielt. Im gestrigen Spiel der USA gegen Wales (21. November) wurde der Stürmer in der 74. Minute für den Ex-Bremer Josh Sargent eingewechselt.

Dass der ehemalige Schalker jemals bei einer Weltmeisterschaft auf dem Platz stehen wird, haben einige Fans der Königsblauen nicht für möglich gehalten. „Haji Wright bei einer WM zu sehen… ich hätte es niemals gedacht, aber es freut mich“, twittert so ein Fan. „Hätte vor 5 Jahren schwören können, dass er es nicht über Regionalliga hinaus packt“, schreibt ein anderer Anhänger auf der Plattform mit dem blauen Vogel.

Für Wright klappte es nie beim FC Schalke 04

Haji Wright wechselte 2016 in die U19 des FC Schalke und wurde nur ein Jahr später in die erste Mannschaft befördert, ehe er nur ein paar Wochen später zum SV Sandhausen verliehen wurde. 2018 kehrte er dann zu den Königsblauen zurück, wurde allerdings direkt in die zweite Mannschaft versetzt und wechselte von dort zum VVV-Venlo.

Insgesamt lief der Amerikaner 59-mal im Trikot für die Königsblauen, in allen drei Mannschaften, auf. In diesen gelangen ihm 30 Tore und 17 Torvorlagen. Für die Schalker Profis traf er in sieben Spielen allerdings nur ein mal.