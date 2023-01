FC Schalke 04: Fans fällt die Kinnlade runter – Kolasinac lässt alle staunen

In seiner Zeit beim FC Schalke 04 hat sich Sead Kolasinac zu einem absoluten Publikumsliebling entwickelt. Aufgrund seiner Verbundenheit zum Klub aus Gelsenkirchen kam der 29-Jährige vor zwei Jahren nochmal in den Pott, um S04 vor dem drohenden Abstieg zu retten. Dies endete allerdings ohne Erfolg.

Auf Schalke und auch jetzt bei Olympique Marseille wird er für seine Mentalität und seine physische Power geschätzt. Als Zauberfuß ist er eher nicht bekannt. Beim Spiel seiner Mannschaft gegen den FC Toulouse zeigte der Linksverteidiger, dass aber durchaus technische Fähigkeiten in ihm stecken. Der ehemalige Star des FC Schalke 04 schaffte es, ein absolutes Traumtor zu erzielen.

FC Schalke 04: Kolasinac lässt alle staunen

Kurz vor dem Jahreswechsel hat Sead Kolasinac gezeigt, welches Ballgefühl er in seinem Fuß hat. Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte wurde dem Linksverteidiger der Ball von Pape Gueye in die Hacken gespielt.

Kolasinac schaffte es trotzdem den Ball mitzunehmen, zu kontrollieren und ließ wie Lionel Messi zwei seiner Gegenspieler stehen. Anschließend behielt der gebürtige Karlsruher die Übersicht und spielte das Leder rechts am Keeper vorbei.

FC Schalke 04: Fans sind aus dem Häuschen

Die Fans des französischen Klubs waren nach dem Tor ihres Linksverteidigers aus dem Häuschen. Auf Twitter bezeichneten sie ihn als „Lionel Kolasinac“ in Anlehnung an Lionel Messi. Andere meinten, dass sein Tor eine „Hommage an Pele“ sei, der am Donnerstag (29. Dezember) im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Wiederrum andere betitelten den Treffer des 29-Jährigen als „unglaublich“ und „magisch“.

Im Januar 2011 kam Sead Kolasinac aus der U19 des VfB Stuttgart in die U19 der Schalker. Im Sommer 2012 wurde der Linksverteidiger dann in die erste Mannschaft der Königsblauen befördert. Nachdem er die Gelsenkirchener nach fünf Jahren für 15 Millionen in Richtung des FC Arsenal verließ, kam er im Januar 2021 zurück zum S04 mit dem Ziel seinen Klub vor dem Gang in die zweite Liga zu bewahren. Bekanntlich scheiterte dieses Vorhaben, sodass er im Sommer desselben Jahres nach London zurückkehrte. Seit Januar 2022 ist der 29-Jährige nun für Olympique Marseille aktiv.