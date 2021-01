FC Schalke 04: Diese Nachricht haben die S04-Fans sehnlichst erwartet – „Save the date“

Gelsenkirchen. Lange wurden die Fans des FC Schalke 04 im Unklaren gelassen, jetzt steht er endlich fest: Der Verein hat den Termin für die diesjährige Mitgliederversammlung bekanntgegeben.

Die blau-weißen Anhänger versprechen sich viel von der Zusammenkunft, die wahrscheinlich digital stattfinden wird.

FC Schalke 04: Termin für Mitgliederversammlung steht

Im vergangenen Jahr war die alljährliche Mitgliederversammlung der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Eine Ersatzveranstaltung in einem digitalen Format hatte es nicht gegeben – sehr zum Ärger vieler S04-Mitglieder. Die Zusammenkunft der Fans hat auf Schalke eine extrem hohe Bedeutung.

Schalke ist einer der wenigen verbliebenen eingetragenen Vereine in der Bundesliga. Neben S04 tragen nur noch Union Berlin, Mainz 05 und der SC Freiburg ein „e.V.“ im Vereinsnamen. Das garantiert ein hohes Mitspracherecht der Mitglieder, von dem sie vor allem auf den Hauptversammlungen Gebrauch machen können.

Auf der Mitgliederversammlung 2019 war die Hoffnung noch groß: Mit Sportvorstand Jochen Schneider und Trainer David Wagner sollte es wieder bergauf gehen. Foto: imago images / RHR-Foto

Jetzt hat der Verein die diesjährige Mitgliederversammlung auf den 13. Juni 2021 terminiert. Genauere Details zum Ablauf unter Berücksichtigung der Corona-Einschränkungen will der Verein in den kommenden Monaten bekanntgeben. Als wahrscheinlich gilt eine digitale Versammlung.

Bei der Mitgliederversammlung können zahlreiche Beschlüsse gefasst werden. Die einzelnen Fans können in Redebeiträgen Kritik und Lob loswerden. Hätte im vergangenen Sommer eine Versammlung bei Schalke stattgefunden, wären jedoch wohl kaum allzu viele positive Anmerkungen gefallen. Schon da befand sich der Klub auf dem absteigenden Ast, war fast ein halbes Jahr ohne Sieg in der Bundesliga.

Wie die Situation auf Schalke im Juni aussieht, ist fraglich. Zumindest ist es nicht ausgeschlossen, dass der Revierklub dann vor einer Saison in der zweiten Bundesliga steht, die einen Monat später beginnt. Die Atmosphäre dürfte dann noch angespannter sein.

Noch haben die S04-Profis allerdings 17 Spiele Zeit, den Abstieg zu verhindern und damit eine zumindest etwas entspanntere Versammlung zu ermöglichen. So oder so darf man aber annehmen: Die Fans werden Redebedarf haben.

