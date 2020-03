FC Schalke 04: Fans irritiert! Jetzt wird bekannt, dass...

Die Fans des FC Schalke 04 sind irritiert! Die Planungen für die kommende Saison werfen noch einige Fragen auf. Die wohl größte: Wer steht ab Sommer bei S04 zwischen den Pfosten?

Nübel weg, Fährmann wieder da, Schubert weiter die Nr. 1? Neuesten Gerüchten zufolge könnte es in der neuen Saison zu einem harten Konkurrenzkampf im Tor kommen. Jetzt wird ein neuer Name mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht.

FC Schalke 04: Ausgerechnet ER soll kommen

Dass die Ausleihe von Ralf Fährmann im Sommer endet und der Fanliebling ans Berger Feld zurückkehrt, ist bekannt. Völlig abgeschrieben ist die langjährige Nummer 1 im Kampf um den Stammplatz zwar nicht. Dennoch soll sich der Klub nach Alternativen umschauen. Denn: Auch der junge Markus Schubert leistete sich bei seinen Einsätzen immer wieder Unsicherheiten.

Ausgerechnet Tim Krul soll jetzt ins Visier der Schalker gerückt sein. Der 31-Jährige hatte Fährmann in dieser Saison bei Norwich City auf die Bank verdrängt – so eindeutig, dass dieser als Notlösung sogar nach Norwegen weiterverliehen wurde, um Spielpraxis zu bekommen. Krul (ebenso wie Fährmann) würde die Erfahrung mitbringen, die Schubert fehlt.

Außerdem soll sich S04 bei der direkten Konkurrenz umsehen. Zack Steffen, derzeit zwar an Manchester City verliehen und verletzt, eigentlich aber bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag hat ebenfalls das Interesse der Königsblauen geweckt.

Im Dezember noch bei der Fortuna: Zack Steffen. Foto: imago images/Team 2

Der Haken: Schalke müsste für Steffen wohl eine zweistellige Millionensumme auf den Tisch legen. Die Alternative wäre ein Leihgeschäft, für das Düsseldorf durchaus offen sein dürfte. Eine dauerhafte Lösung hätten die Schalker dann aber immer noch nicht gefunden.

Es wird also spannend zwischen den Pfosten bei S04. Fährmann, Schubert, Krul, Steffen: Alle Kandidaten bringen Vor- und Nachteile mit, keiner sticht heraus. Auch wenn Schalke aller Voraussicht nach maximal einen weiteren Keeper verpflichtet: Immerhin ein Dreikampf scheint wahrscheinlich. (the)