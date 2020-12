FC Schalke 04: Fans sehen DAS – und sofort kommt der nächste Frust auf

Es ist zum Verzweifeln für die Fans des FC Schalke 04. Während die Krise des eigenen Vereins ungeahnte Ausmaße annimmt, müssen sie dabei zusehen, wie ehemalige Spieler bei anderen Klubs glänzen.

Während der FC Schalke 04 am Freitag zum zweiten Mal in dieser Saison seinen Trainer entließ, ließen zwei ehemalige Knappen Union Berlin in der Bundesliga jubeln – ausgerechnet gegen Borussia Dortmund.

FC Schalke 04: Teuchert und Friedrich deklassieren Dortmund

Nichts wünschen sie die Königsblauen lieber, als endlich wieder über einen Sieg ihrer Mannschaft jubeln zu können. Umso mehr schmerzt es, wenn Ex-Profis der Schalker bei anderen Vereinen auf einmal aufblühen und dort für die wichtigen Tore zuständig sind.

Genau dieses Szenario war am Freitagabend bei der Partie zwischen Union Berlin und Schalke-Erzrivale Borussia Dortmund zu beobachten. Die Hauptstädter nutzten die, im Vergleich zum S04, milde BVB-Krise aus und gewannen mit 2:1.

Ein kleiner Trost für die Schalker und dennoch sorgt das Siegtor der Berliner für blauweißen Frust. Eine Ecke von Cedric Teuchert köpfte Marvin Friedrich in die Maschen. Ausgerechnet zwei Ex-Schalker sorgen für die Niederlage der Dortmunder.

Teuchert kam 2018 aus Nürnberg ans Berger Feld, konnte dort aber nie Fuß fassen. Vergangenes Jahr war er an Hannover ausgeliehen, ehe er diesen Sommer an Union verkauft wurde. Friedrichs Zeit auf Schalke ist dagegen schon etwas länger her.

Als Jugendspieler durchlief er einige Jugendmannschaften der Knappenschmiede. Bei den Profis reichte es allerdings nur zu neun Spielen, sodass er 2016 verkauft wurde. Bei Union gehört er heute zu den absoluten Stammspielern und präsentiert sich als Innenverteidiger enorm torgefährlich – sein Siegtreffer gegen den BVB war bereits sein vierter in dieser Saison.

Schalke entlässt Trainer – drei Spiele bis zum unrühmlichen Rekord

Währenddessen geht das Chaos auf Schalke weiter. Nach nur 80 Tagen wurde Manuel Baum als Trainer wieder entlassen. Für das letzte Ligaspiel des Jahres (Hier im Live-Ticker>>) und das DFB-Pokal-Match gegen Ulm übernimmt Huub Stevens.

Nach 28 Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg fehlen nur noch drei weitere Spiele bis zum unrühmlichen Rekord, den einst Tasmania Berlin einstellte. Macht Schalke 04 so weiter, stellt man diesen am 9. Januar gegen die TSG Hoffenheim ein. (mh)