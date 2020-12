FC Schalke 04: Hitzige Fan-Diskussionen DIESER Szene – Thiaw überrascht mit Statement

Gelsenkirchen. Es ist fast schon jede Woche das gleiche Bild: Beim FC Schalke 04 macht man sich Hoffnung, dass es vielleicht doch mal einen Sieg geben könnte und dann liegt man ganz schnell 0:1 hinten.

Gegen Leverkusen schenkte ausgerechnet Youngster Malick Thiaw Schalke 04 selbst einen ein. Doch die Szene führte zu hitzigen Diskussionen unter den Fans. Thiaw hielt sich anschließend bedeckt.

FC Schalke 04: Fans rasten wegen dieser Szene komplett aus

Schon früh ging Leverkusen durch das Eigentor in Führung. Die Szene: Nach einer Bayer-Ecke kam es im Fünfmeter-Raum zum Zweikampf zwischen Schalkes Thiaw und Leverkusens Dragovic. Dabei wurde der junge S04-Innenverteidiger allerdings von seinem Gegenspieler entscheidend mit beiden Händen nach vorne geschoben, sodass Thiaw ins eigene Tor köpfte.

Hier (hinter Diaby) köpft Thiaw ins eigene Tor. Foto: imago/Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Dragovic jubelte zunächst verhalten. Schiedsrichter Benjamin Cortus hielt zunächst Rücksprache mit dem Videoassistenten. Doch nach kurzer Beratung legte sich der Unparteiische fest: Der Treffer zählte. Nicht nur bei den Spielern auf dem Platz (Mark Uth sah Gelb wegen Meckerns) sorgte das für Unverständnis und Frust.

Top-News rund um S04:

Auch die Schalke-Fans fühlten sich vom VAR massiv benachteiligt. Sie hatten ein klares Foulspiel an Thiaw gesehen.

Twitter-Reaktionen:

„Also so langsam wird der VAR echt lächerlich. Wofür gibt es diese Technik, wenn irreguläre Tore nicht abgepfiffen werden?“

„Sorry, aber das ist jawohl ein schlechter Scherz oder? Lieber DFB, da hätte ich jetzt gerne mal ne Erklärung dazu? Das ist doch nen Witz! So ein Tor KANN einfach nicht zählen!“

„Schafft doch den VAR wieder ab, wenn ihr ihn nicht benutzt. Absolute Frechheit!“

„Ich kann das mit dem "nicht eindeutigen Fehler" nicht mehr hören. Es war ein Foulspiel, das zu einem Tor führte. Wie eindeutig muss ein Fehler noch sein?“

Interessant, wie man nun im Fußball - reguläre - Tore schießen darf: Man umklammere als Stürmer (Dragovic) den Verteidiger (Thiaw) beidseits, schiebe ihn kräftig Richtung Ball, damit er Kopf-Eigentor erzielt.“

„Ganz klares Foul an Thiaw von Dragovic, er drückt mit dem Unterarm. Unglaublich, wie man das nicht sehen kann - oder will.“

Das Tor warf die Schalker in der Folge schnell aus der Bahn. Hatte Königsblau zu Beginn noch mutig aufgespielt, gewann Leverkusen nach dem Treffer schnell die Oberhand. Dennoch konnte S04 ohne weiteren Treffer in die Halbzeit-Pause gehen.

Am Ende wurde es dennoch deutlich! Schalke vergab zu allem Übel auch noch einen Elfmeter und verlor am Ende deutlich mit 0:3. Hier kannst du alle Highlights noch einmal im Live-Ticker nachlesen>>>

Malick Thiaw traf nach zehn Minuten ins eigene Netz. Doch wurde er zuvor gefoult?

Malick Thiaw gab sich nach dem Spiel beim Blick auf die umstrittene Szene derweil zurückhaltender – und überraschte mit deutlicher Selbstkritik: „Ich denke, ich habe mich da ein bisschen dumm angestellt“, so der 19-Jährige am „Sky“-Mikrofon.

„Ich stehe mit dem Gesicht zum Tor, das ist dann schwer zu tun verteidigen. Ich muss mich seitlich hinstellen.“ Deswegen hält er die Entscheidung, das Tor zu geben, nicht für eine eindeutige Fehlentscheidung. „Natürlich schiebt er mich ein bisschen. Kann man pfeifen, muss man aber nicht. Ist halt scheiße jetzt.“



Serie hält weiter an

Es ist damit das 26. Ligaspiel in Folge welches die Königsblauen nicht gewinnen konnte. Der Uralt-Rekord von Tasmania Berlin rückt immer näher. Geht es so weiter, fällt dieser am 9. Januar gegen Hoffenheim. (the)