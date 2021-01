FC Schalke 04: Emotionale Fan-Aktion – S04-Anhänger geben „ihr letztes Hemd“

„In guten wie in schlechten Zeiten“, heißt es für die treuen Fans des FC Schalke 04. Trotz der dramatischen Situation halten die Anhänger zu ihrem Verein.

Weil sie den FC Schalke 04 nicht aktiv im Stadion unterstützen können, sind einige Fans jetzt auf eine neue Idee gekommen. So soll ihr Support trotzdem bei der Mannschaft ankommen.

FC Schalke 04: Fans starten besondere T-Shirt-Aktion

Unter dem Motto „GEmeinsam für Schalke“ hat die Gruppierung „Blau Weißes GEsocks Waltrop“ eine neue Fan-Aktion ins Leben gerufen. In einem Video ist zu sehen, wie ein Schalke-Fan zur Veltins Arena fährt und dort sein T-Shirt durch den Zaun reicht. Schalke-Fans sollen für den Verein ihr „letztes Hemd“ geben.

Hinter der Aktion verbirgt sich folgender Gedanke: Jeder Schalke-Fan kann über eine Seite ein T-Shirt mit individuellem Druck bestellen. Vorne drauf steht das Motto „GEmeinsam für Schalke“ und hinten zu sehen ist die Zahl 04 und der Name.

Die Veltins Arena bleibt wegen der Corona-Pandemie leer. Foto: imago images/Team 2

Alle T-Shirts werden schließlich gesammelt in die Arena gebracht und dort aufgehängt. Passenderweise hat sich der Fan-Club den 20.02 als Startdatum ausgesucht, da trifft der FC Schalke 04 nämlich im Derby auf Borussia Dortmund – für die Spieler eine Portion Extramotivation.

„GEmeinsam wollen wir der Mannschaft und dem Verein des FC Schalke 04 zeigen, dass wir, auch wenn wir nicht in die Arena dürfen, trotzdem mit Herz und Seele dabei sind. Dafür geben wir unser 'letztes Hemd'“, heißt es in einem Beitrag auf Facebook.

Das passiert mit dem Erlös

Ein Teil des Erlöses wird nach Angaben der Fan-Clubs an eine caritative Einrichtung in Gelsenkirchen gespendet und die T-Shirts gibt es nach Ende der Aktion auch wieder zurück – per Post oder per Abholung.

Für die hartgesottenen Fans ist es eine schwere Zeit. Statt jedes Wochenende ins Stadion zu gehen, müssen sie ihre Mannschaft vor dem Fernseher anfeuern. Dass man die Unterstützung aber trotzdem an dem Mann bringen kann, zeigt diese Aktion.