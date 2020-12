Schalke 04: Stoffgewordener Albtraum! DAS ist der hässlichste Fanartikel aller Zeiten

Gelsenkirchen. Ugly Christmas-Sweater? Kann doch jeder. Der FC Schalke 04 setzt in diesem Jahr noch einen drauf – und präsentiert jetzt den vielleicht hässlichsten Fanartikel aller Zeiten.

Der „Jumpsuit Schicko Bello“, den es nun im Online-Shop des FC Schalke 04 zu kaufen gibt, ist das optische Pendant zur 0:8-Niederlage in München. Die Fans gehen selbstverständlich direkt steil.

FC Schalke 04 neuer Spitzenreiter – in der hässlichster-Fanartikel-Tabelle

Eigentlich ist das Teil unbeschreiblich. Wohl deshalb hält sich die Artikel-Beschreibung auch ganz objektiv an die harten Fakten. Dort heißt es: „Jumpsuit mit allover Print und Flaglabel an der Seitennaht. Gestreiften Rippen an den Hosenbeinen und Ärmeln und Größenlabel im Nacken.“

Das wird diesem „Kleidungsstück“ aber nicht ansatzweise gerecht. Dieses uneheliche Kind eines Formel-1-Overalls und eines Schlafanzugs, das selbst bei den Desigual-Designern für Schnappatmung sorgen dürfte, besticht durch ein Muster aus der Hölle.

Der FC Schalke 04 hat die Enstufe erreicht. Foto: Schalke-Fanshop

Ein Schnäuzer-Asi mit Schalke-Kappe und Pornobrille, Currywürste und Bier, Socken in Adiletten, sprechende Tauben – auf nichts wurde verzichtet.

--------------------------

Top-Schalke-News:

FC Schalke 04: Kritik an Schalker Verantwortlichen wegen DIESER Ankündigung! „Clowns-Aktion“

FC Schalke 04: Der Anblick dieses Traumtors tut den Fans besonders weh

C Schalke 04: Endlich gute Nachrichten – hier gibt es demnächst mehr Geld als für andere Vereine

--------------------------

Schmale 50 Euro will der FC Schalke 04 für diese Geschmacksverirrung haben. Immerhin wurden keine natürlichen Ressourcen dafür verschwendet: „Schicko Bello“ besteht völlig zurecht aus 100 Prozent Polyester.

Die Fans lachen sich beim Anblick dieses Stücks scheckig.

Einige Kommentare:

Oh. Mein. Gott... Wer denkt sich sowatt aus?!

Wer sowas anzieht, der kann auch im Kölner Keller den VAR machen.

Ganzkörper-Kondom gefällig?

Der nächste, der bei uns scheiße baut (egal ob Spieler oder Trainer) läuft damit eine Woche durch die Gegend.

Unsere Torhüter ziehen das an... da kommt keiner mehr in Tornähe

Ist denn schon wieder Karneval?

Neuer Tiefpunkt im Shop erreicht.

Fahrt die Kiste runter, ernsthaft.

Ist das die Taube von Ernst die nach Dortmund zum kacken fliegt?

Wir sagen: Wenn 2020 ein Kleidungsstück wäre – es wäre dieses.