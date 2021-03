FC Schalke 04: Fans feiern Kandidaten von „Wer wird Millionär“ – weil er DAS mit seinem Geld machen will

32.000 Euro gewann Ralf Wessendorf am Montagabend bei „Wer wird Millionär“. Ideen, was er mit dem Gewinn anstellen will, hatte er sich schon vorher gemacht. Und verzückte damit die Fans des FC Schalke 04.

Zu denen zählt Wessendorf sich selbst nämlich auch. Und deshalb ist einer seiner großen Wünsche: eine Dauerkarte für den FC Schalke 04.

FC Schalke 04: „Wer wird Millionär“-Kandidat wünscht sich S04-Dauerkarten

Die Saisontickets, genauer gesagt zwei davon, hat der Dülmener weit oben auf seiner Wunschliste stehen. „Süß“, und „rührend“ nennt RTL-Moderator Günther Jauch diesen Wunsch, bemitleidet den S04-Fan regelrecht für die aktuelle Situation seines Herzensklubs.

Schalke-Fan Ralf Wessendorf spielte bei „Wer wird Millionär?“ für seinen Traum: Zwei S04-Dauerkarten. Foto: TVNOW / Frank Hempel

Im Netz wird der Hobbykicker dagegen abgefeiert. Einige Reaktionen:

Und wenn du denkst, du hast schon alles gesehen, sitzt einer bei Günther Jauch, der sich von dem 32.000€ Gewinn nur eines kaufen will: Ne Schalke-Dauerkarte.

GEnial

Legende

Super Typ

Besser geht nicht!

Ehrenmensch!

So muss es sein

Konsequent

Schenkt dem Mann die Million. Glücklich wird er eh nimmer.

„Es wird verdammt schwer“

Dass es leicht wird, an zwei Dauerkarten für den FC Schalke 04 zu kommen, glaubt der Kandidat von „Wer wird Millionär“ allerdings nicht. „Es wird verdammt schwer, die Liga zu halten. Wahrscheinlich ist es nicht mehr möglich“, sieht Wessendorf der bitteren Wahrheit ins Auge. „Ich glaube aber nicht, dass da viele Dauerkarten zurückgehen. Weil der Schalker dahintersteht.“

Mit 32.000 Euro sollte dieser Wunsch wohl in Erfüllung gehen. Und es ist auch nicht der einzige. Ein Urlaub im Süden ist auch noch drin. Der sehnlichste Wunsch der beiden Kinder nach einem Hund wäre erst ab einer halben Million in Erfüllung gegangen.