FC Schalke 04: Fan mit irrer Liebesbekundung – so cool reagiert S04

View this post on Instagram

Ein 😘 am internationalen #TagdesKusses an die GEilste Insta-Community der Welt 💙 . . Celebrating the #InternationalKissingDay with a 😘 to all our Instagram followers 💙 . . #Kiss #Love #Schalke #S04 #Knappen #Football #Soccer #WirLebenDich #🔵⚪️