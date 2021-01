FC Schalke 04: Fan geht drastischen Schritt – „Nie damit gerechnet, dass es so weit kommt“

Gelsenkirchen. Die scheinbar endlose Abwärtsspirale des FC Schalke 04 kostet so manchen blau-weißen Fan regelmäßig Nerven.

Für die S04-Anhänger war die beinahe einjährige Sieglos-Phase kaum auszuhalten. Einer, der sich selbst als leidenschaftlichen Fan betrachtet, geht jetzt jedoch einen drastischen Schritt.

FC Schalke 04: Fan geht drastischen Schritt

Der Fan hat auf dem Portel „ebay Kleinanzeigen“ ein Angebot erstellt, bei dem er seine Fankutte zum Verkauf anbietet. „Persönlich habe ich nie damit gerechnet, dass es einmal soweit kommt“, gibt der Verkäufer zu. Doch bereits im März 2019 habe er sich entschlossen, sich von seinem „leidenschaftlichen Fan-Dasein“ zu verabschieden. Bevor seine Kutte nun im Schrank einstaube, wolle er sie lieber in gute Hände übergeben.

Was mit der 4:2-Pleite in Bremen am 9. März 2019 anfing, dürfte durch die Entwicklung der Schalker im letzten Jahr noch einmal verstärkt worden sein: Die Entfremdung von seinem Herzensklub findet ein drastisches Ende. Die Kutte will er selbst nicht mehr tragen „und womöglich nie wieder in der Nordkurve stehen“.

Ein leidenschaftlicher S04-Fan geht einen drastischen Schritt. (Symbolfoto) Foto: imago images / Ulmer

Doch seine Entscheidung hängt nicht nur mit der aktuellen Talfahrt des FC Schalke 04 zusammen. Vielmehr sieht der Verkäufer ein grundsätzliches Problem im Profifußball. „Der FC Schalke 04 ist leider nicht mehr das Schalke, wie ich es kennen und lieben gelernt habe“, wird er deutlich. „Eine Kutte ist aber ein Statement gegen den modernen Fußball und die perverse Kommerzialisierung.“

Für Fans, die ihrem Verein aber weiter treu bleiben wollen, gibt es daher jetzt die seltene Chance, eine echte Kutte zu ergattern. Darauf sind zahlreiche Schalke-Aufnäher angebracht, aber auch solche von befreundeten Vereinen des derzeitigen Besitzers sowie „einige vielleicht nicht ganz politisch korrekte Schmähaufnäher gegen andere Clubs“, wie es der Verkäufer ausdrückt.

Wer auf den Geschmack gekommen ist: Die Kutte habe laut Angaben des Verkäufers zwar „einiges erlebt“, sei aber frei von Senfflecken oder starkem Biergeruch. Für 145 Euro ist das Stück Jeansstoff zu haben. Der Verkäufer lässt aber sogar noch Verhandlungsspielraum offen. Hier findest du das Angebot direkt bei „Ebay“ >>>

(the)