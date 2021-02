FC Schalke 04: Ex-Trainer bald endlich von der S04-Gehaltsliste? ER wird jetzt auf der Insel gehandelt

Insgesamt drei Trainer stehen beim FC Schalke 04 derzeit noch unter Vertrag. Im September vergangenen Jahres musste David Wagner seinen Hut nehmen, beerbt wurde er von Manuel Baum.

Insgesamt rund fünf Millionen Euro würde es den FC Schalke 04 kosten, wenn beide Trainer bis zu ihrem Vertragsende im Jahr 2022 keinen neuen Job finden. Um so erfreulicher dürften die Verantwortlichen darüber sein, dass einer von ihnen jetzt auf der Insel gehandelt wird.

FC Schalke 04: Ex-Trainer auf der Insel gefragt

Laut „The Athletic“ zählt David Wagner nämlich zu den Kandidaten auf den Trainerposten beim AFC Bournemouth. Die „Cherries“ stiegen in der vergangenen Saison aus der Premier League in die englische zweite Liga ab und streben den direkten Wiederaufstieg an.

Bis Ende September vergangenen Jahres stand David Wagner beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie. Foto: imago images/Team 2

In der letzten Woche trennte sich der Absteiger jedoch von seinem Trainer Jason Tindall – weil man nur einen Sieg aus den letzten acht Partien holt und in der Tabelle vom zweiten auf den sechsten Rang abrutschte.

+++ FC Schalke 04: Nächster Rückschlag für Huntelaar! Jetzt zwickt es HIER +++

FC Schalke 04: Ex-Trainer überzeugte auf der Insel

Die Qualitäten von Wagner scheinen auf der Insel gefragt zu sein. Schließlich erinnert man sich dort noch daran, was der 49-Jährige einst mit Huddersfield Town erreicht hat.

---------------

Mehr News zum FC Schalke 04:

---------------

Dort stand er von November 2015 bis Januar 2019 unter Vertrag und führte die „Terriers“ 2017 in die Premier League – das erste Mal seit 1972. Lange konnte sich Wagner dort auch halten, ehe er im Laufe der Saison 2018/19 entlassen wurde.

Kann Schalke 04 Wagner bald von der Gehaltsliste streichen?

Neben Wagner wird laut „The Athlectic“ auch John Terry gehandelt. Der ehemalige Chelsea-Profi soll aber nur Außenseiterchancen haben. Aktuell wird Bournemoth von Jonathan Woodgate betreut – und konnte am Wochenende prompt gewinnen.

+++ FC Schalke 04: Heftige Überraschung! S04-Trainer Gross setzt diese Ankündigung um +++

Dennoch soll der ehemalige Co-Trainer von Tindall nur eine Interimslösung sein. Daher sieht es gut aus, dass der FC Schalke 04 seinen Ex-Trainer bald von Gehaltsliste streichen kann. (mk)