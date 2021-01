FC Schalke 04: So hämisch reagiert ein Ex-S04-Star auf die Kritik an der Fußballbranche

Gelsenkirchen. Dass die Fußballwelt nicht immer nur für positive Schlagzeilen sorgt, dürfte der FC Schalke 04 in den vergangenen Monaten mehr als deutlich gespürt haben.

Doch nicht immer geht es in der Berichterstattung um sportliche Aspekte. Vereinzelt rückt auch das Privatverhalten der Spieler wie z.B. Friseurbesuche in den Fokus. Ein Eigengewächs und Ex-Spieler des FC Schalke 04 hat sich nun mit einem ironischen Instagram-Kommentar zur aktuellen Diskussion um topgestylte Fußballprofis während des Lockdowns geäußert.

FC Schalke 04: Ex-Spieler reagiert auf Friseur-Kritik an Fußballern

Der schwarz-gelbe Revier-Rivale aus Dortmund hat derartiges auch schon erleben müssen. Jadon Sancho und Manuel Akanji mussten eine Geldstrafe zahlen, nachdem sie sich einen Star-Friseur in ihre Privatwohnung bestellt und beim Haareschneiden gegen die Corona-Hygieneauflagen verstoßen hatten. Jetzt hat sich der Friseurverband in einem offenen Brief an den DFB gewandt.

FC Schalke 04: Ein Ex-Spieler des Vereins hat voller Ironie auf eine öffentliche Kritik an Fußballern reagiert. Foto: imago images / Eibner

„Der Unmut gegenüber topgestylten Fußballern und in der Folge Kundenanrufen, die zu Schwarzarbeit und Regelverstößen wie Hausbesuchen überreden wollen, wächst“ heißt es in dem Schreiben. Der Grund-Tenor: Frischfrisierte Fußball-Stars setzten eine gesamte Branche unter Druck.

Der Sport-Sender Sky postete das Statement des Friseurverbandes auf Instagram – und bekam als Kommentar prompt eine spöttische Reaktion eines ehemaligen Schalke-Spielers.

Kaan Ayhan mit ironischem Kommentar

Innenverteidiger Kaan Ayhan (26) durchlief alle Schalker Jugendmannschaften und absolvierte für die Profis 30 Pflichtspiele (ein Tor). 2016 verließ er die Königsblauen in Richtung Düsseldorf. Aktuell steht er beim italienischen Erstligisten US Sassuolo unter Vertrag.

Kaan Ayhan stand in 30 Pflichtspielen für Schalke 04 auf dem Platz. Foto: imago images / Revierfoto

Auf die Kritik des Friseurverbandes konnte der 32-fache türkische Nationalspieler nur mit Ironie antworten: „Fingernägel sehen auch immer top aus bei den Fußballern. Hat der Maniküre Verband sich noch nicht gemeldet?“

Nutzer feiern Ayhans Reaktion

Bei den anderen Usern kommt Ayhans Reaktion gut an. Unter seinem Kommentar sammeln sich mehrere User-Antworten wie „Einfach geil“, „So sympathisch“ oder „Dieser Kommentar, einfach pure Ehre“. (at)