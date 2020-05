FC Schalke 04: Ex-S04-Star mit heftigen Vorwürfen – „Ich wurde aufgefordert...“

Ein ehemaliger Profi des FC Schalke 04 erhebt schwere Korruptions-Vorwürfe.

Chinedu Obasi stürmte von 2012 bis 2015 für den FC Schalke 04, gehörte zu dieser Zeit auch zum erweiterten Kreis der nigerianischen Nationalmannschaft. Bei der WM 2014 war er jedoch nicht dabei – und packt deshalb nun über den Verband NFF aus.

FC Schalke 04: Ex-Stürmer Chinedu Obasi mit heftigen Vorwürfen

„Ich hätte eigentlich 2014 bei der Weltmeisterschaft dabei sein müssen. Ich habe mit Schalke in der Champions League gespielt, alles lief gut“, berichtet Obasi in sozialen Netzwerken. „Am Ende der Saison erhielt ich für die WM-Vorbereitung eine Einladung zu Freundschaftsspielen in Südafrika.“

Der Weg zur Weltmeisterschaft schien für den damaligen Stürmer des FC Schalke 04 geebnet. Doch dann, so berichtet der heute vereinslose 33-Jährige, sei vom Fußballverband Nigerias eine skandalöse Forderung gekommen.

„Zwei Tage vor Erscheinen der endgültigen Liste wurde ich gebeten, etwas Geld zu zahlen, wenn ich im Team sein wollte“, behauptet Obasi. Er habe die Zahlung verweigert, fehlte am Ende tatsächlich im WM-Kader.

Nigeria bestreitet Vorwürfe

Nigerias damaliger Co-Trainer Valere Houdonou bestreitet das vehement. „Er hat es nicht in den Kader geschafft, weil er keinen anderen aus der Mannschaft verdrängen konnte“, stellt er klar.

Fakt ist jedoch: Schon seit längerem ermitteln die Anti-Korruptions-Behörden in Nigeria gegen Funktionäre des NFF. Auch Präsident Amaju Pinnick muss sich wegen ähnlicher Anschuldigungen verantworten. (dso)