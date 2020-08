FC Schalke 04 drückt in der Europa League DIESEM Club die Daumen!

In der Europa League ist der FC Schalke 04 in diesem Jahr nicht vertreten, dennoch wird in der Veltins Arena gekickt. Schalke überlässt den Teams den Rasen für ihre Duelle.

Einem Club drückt der FC Schalke 04 in der laufenden Europa League dabei ganz besonders die Daumen – dem FC Sevilla.

FC Schalke 04: Deshalb drückt Schalke dem FC Sevilla die Daumen

Auf Twitter schrieb der Club am Donnerstag: Wir unterstützen unsere Freunde vom FC Sevilla bei dessen Europa League-Match gegen die AS Rom in der Nachbarschaft und drücken die Daumen!“ Und forderte die Fans auf: „Schickt auch ihr euren digitalen Support!“

Der FC Sevilla trifft am Donnerstag in der Duisburger Schauinslandreisen Arena auf die AS Rom. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale. Die K.O-Phase der Europa League wird in Deutschland beendet. Gespielt wird in Köln, Duisburg, Düsseldorf und auf Schalke.

Historisches Duell gegen den FC Sevilla

Die Daumen drückt der FC Schalke 04 dem Rekordsieger FC Sevilla. Die Spanier haben den Pokal schon fünf Mal gewonnen, zuletzt drei Mal in Folge (2014-2016). Aber warum hält der FC Schalke 04 zu den Andalusiern?

Der Blick geht zurück auf das UEFA-Cup Halbfinale 2006. Damals traf der FC Schalke 04 zum ersten Mal auf den FC Sevilla. Das Hinspiel endete 0:0 und auch im Rückspiel gab es keine Tore. Es musste schließlich die Verlängerung her. Antonio Puerta erzielte den entscheidenden Treffer und schoss Sevilla ins Endspiel.

2006 traf Schalke auf den FC Sevilla. Foto: imago

Starke Geste der Sevilla-Fans

Trotz des Finaleinzugs dachten die Fans des FC Sevilla an ihren Gegner und dessen bittere Stunde. So feierten sie die Gäste mit langgezogenen „Schalke“-Rufen und applaudierten den S04-Kickern. Diese Aktion rechnet Schalke dem FC Sevilla und seinen Fans bis heute hoch an.

Das Finale gewann der FC Sevilla schließlich deutlich mit 4:0 gegen den FC Middlesbrough und feierte seinen ersten Triumph im europäischen Wettbewerb. (fs)