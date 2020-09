FC Schalke 04: DIESES Talent verlässt die Königsblauen

Der FC Schalke 04 verliert offenbar eines seiner Talente aus der Knappenschmiede.

Erdem Canpolat steht laut „Bild“ vor einem Wechsel von Schalke zu Kasimpasa Istanbul. Dort soll der 19-jährige Keeper der Schalker U23 einen Dreijahresvertrag erhalten.

Schalke-Talent vor Wechsel in die Türkei

Mit 14 Jahren hatte Canpolat sich dem FC Schalke angeschlossen und seitdem die Jugendmannschaften der Königsblauen durchlaufen. In den beiden vergangenen Jahren war er der Stammtorwart der Schalker U19. In diesem Sommer wurde Canpolat zunächst in die U23 auf Schalke befördert. Für die Regionalliga-Mannschaft der Königsblauen wird er aber wohl kein Pflichtspiel mehr bestreiten, wenn er tatsächlich nun zu Kasimpasa wechselt.

In den beiden vergangenen Jahren war Erdem Canpolat die Nummer 1 in Schalkes U19. Foto: imago images / Revierfoto

Kurios: Der türkische Erstligist hatte erst vor wenigen Tagen mit Ertugrul Taskiran (30) einen erfahrenen Keeper verpflichtet. Die Nummer 1 im Tor von Kasimpasa ist Ramazan Köse, der seit fünf Jahren das Tor des Istanbuler Klubs hütet.

Schalke und das Torwart-Theater

Im Profikader des FC Schalke ist für Canpolat derzeit kein Platz. Dort streiten sich Ralf Fährmann und Markus Schubert sich um den Platz zwischen den Pfosten.

Schubert hatte in der vergangenen Saison in einigen Partien im Schalker Tor gestanden, als Alexander Nübel zunächst gesperrt war und anschließend eine Formkrise erlebte. Fährmann konnte bei seinen Leih-Deals in Norwich und Bergen wenig Spielpraxis sammeln, hat die Nase aber anscheinend derzeit vorne.

„Ralle hat bislang eine sehr gute Vorbereitung gespielt“, sagt Trainer David Wagner: „Schubi hatte ein bisschen Pech. Erst war er krank, dann konnte er wegen der Corona-Auflagen in zwei Testspielen nicht mitwirken.“ Am Sonntag hat Schalke das erste Pflichtspiel der Saison vor der Brust. Dann treffen die Königsblauen in der ersten Runde des DFB-Pokal auf den 1. FC Schweinfurt. In der darauffolgenden Woche rollt auch in der Bundesliga wieder der Ball. Zum Auftakt ist S04 zu Gast beim FC Bayern München.