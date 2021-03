Schalke-Wahnsinn: So unglaublich liefen die Entlassungen von Schneider und Gross

Gelsenkirchen. Das 1:5 war erst wenige Stunden alt, als beim FC Schalke 04 die Entscheidung fiel. Mitten in der Nacht hatte der Aufsichtsrat beschlossen: Jetzt kreist der große Hammer!

Fünf Entlassungen folgten, nicht für alle hatte der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 die Befugnis. So wurde das S04-Beben zu einem Drama in mehreren Akten.

FC Schalke 04: Jochen Schneider musste erst selbst entlassen, bevor er entlassen wurde

Die Machtverteilung auf Schalke: Der königsblaue Aufsichtsrat entscheidet über das Schicksal des Sportvorstands. Das Trainerteam darf das höchste Gremium jedoch nicht entlassen – das darf nur der Sportvorstand.

Nur gut zwei Monate war Christian Gross Trainer auf Schalke. Foto: imago images/Eibner

Und so kam es am Sonntag zu einer skurrilen Situation. Der Aufsichtsrat informierte am Morgen Jochen Schneider über seine sofortige Entlassung – als letzte Amtshandlung musste der Sportvorstand aber noch Trainer Christian Gross feuern.

-----------------------------------

Mehr zum großen Schalke-Beben:

Du suchst verzweifelt nach einer guten S04-Nachricht? Hier ist sie

Schalke hat kapituliert – HIER verrät der S04-Boss: Wir haben uns mit dem Abstieg abgefunden

FC Schalke 04 blamiert sich in Stuttgart – Ex-S04-Trainer mit vernichtendem Urteil: „Mehr als beschissen“

-----------------------------------

„Am Sonntamorgen per Telefon“, so berichtet Gross in „Blick“, sei er von Schneider entlassen worden, „der ja auch freigestellt wurde.“

„Es war der Abschluss von zwei unglaublichen Tagen“

„Es war der Abschluss von zwei unglaublichen Tagen“, fasst der Schweizer Trainer-Routinier den Schalke-Wahnsinn treffend zusammen.

Anschließend musste Schneider auch Teammanager Sascha Riether, Athletikchef Werner Leuthard und Co-Trainer Rainer Wiedmayer feuern (>> hier alles zum Beben), bevor er schließlich selbst offiziell freigestellt war. So wollen es die Verantwortlichkeiten beim FC Schalke 04.

-----------------------

Die elf Köpfe im S04-Aufsichtsrat:

Dr. Jens Buchta (Vorsitzender)

Peter Lange (Stellvertreter)

Huub Stevens

Moritz Dörnemann

Dr. Stefan Gesenhues

Ulrich Köllmann

Dirk Metz

Ingolf Müller

Matthias Rüter

Heiner Tümmers

Matthias Warnig

-----------------------

Das erklärt auch die etwas umständliche Formulierung in der Verkündung des Vereins. Dort heißt es: „Der FC Schalke 04 hat am Sonntag (28.2.) den bisherigen Chef-Trainer Christian Gross und seinen Assistenten Rainer Widmayer freigestellt. Auch Sascha Riether, Koordinator Lizenzspielerabteilung, und Werner Leuthard, Leiter Performance Lizenzspieler, wurden von ihren Aufgaben entbunden. Gleichzeitig entschied der Aufsichtsrat in einer Telefonkonferenz, dass Jochen Schneider, Vorstand Sport und Kommunikation, den Club mit sofortiger Wirkung verlassen wird.“

Schneiders Posten ist mit Peter Knäbel noch am Sonntag kommissarisch neu besetzt worden, zudem wurde Gerald Asamoah als Schäfers Nachfolger ernannt. Unterstützt von Norbert Elgert, Mike Büskens und Mathias Schober muss Knäbel nun einen neuen Trainer für den S04 finden. Hier mehr zur Trainersuche >>