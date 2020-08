FC Schalke 04: Endlich der erste Neuzugang? Diese Worte von Jochen Schneider machen Fans wenig Zuversicht

Sehnsüchtig warten die Fans des FC Schalke 04 auf den ersten „echten“ Neuzugang dieses Sommers.

Die Königsblauen haben sich bislang komplett zurückgehalten auf dem Transfermarkt. Die finanzielle Lage des Vereins erlaubt keine großen Sprünge, auch die jüngsten Abgänge von Cedric Teuchert (Union) und Pablo Insua (Huesca) haben kaum Geld in die klamme Schalker Kasse gespült.

FC Schalke 04: Schneider sieht keine großen Veränderungen kommen

Dennoch mögen die Worte von Sportvorstand Jochen Schneider für manchen Anhänger des FC Schalke 04 überraschend klingen. „Ich glaube nicht, dass der Kader groß anders aussehen wird, wenn wir Mitte September mit den Pflichtspielen beginnen werden. Das wird weitgehend der Kader sein, der diese Woche hier trainiert.“

Die Knappen sind seit Freitag im Trainingslager in Herlake und treffen am Sonntag im ersten Test auf den VfL Osnabrück.

Dabei ranken sich nach wie vor Abwanderungsgerüchte um Weston McKennie, Amine Harit oder Ozan Kabak. Auch die Leih-Rückkehrer Sebastian Rudy, Nabil Bentaleb, Hamza Mendyl, Steven Skrzybski oder Mark Uth könnten den Verein noch verlassen.

Schalke plant mit Uth und Mendyl

„Vielleicht gibt es noch ein ein bis zwei Veränderungen auf der Zugangsseite, vielleicht geht auch noch ein Spieler weg. Aber das wird weitgehend unser Kader sein“, sagt Schneider dazu.

Zu Hamza Mendyl, der auf dem Schalker Mannschaftsfoto fehlte (>>> hier mehr) , sagte Schneider gegenüber „Sky“: „Es gibt Anfragen für Hamza, aber er hat einen Vertrag bei Schalke und Stand jetzt planen wir mit ihm.“

Das gleiche gilt bei Mark Uth: „Der FC Köln hat sich nicht bei uns gemeldet, wir planen ganz klar mit ihm.“

In Sachen Zugänge ist es still in der Schalker Gerüchteküche. Alexander Schwolow zog Hertha BSC vor. Einen Kontakt zum ehemaligen Freiburg-Keeper wollte Schneider „weder bestätigen noch dementieren“. Auch Bayerns Ersatzkeeper Sven UIlreich und Leipzigs Nummer zwei Yvon Mvogo wurden lose mit S04 in Verbindung gebracht. Das gilt auch für Union-Angreifer Sebastian Andersson.

Ansonsten herrscht Ruhe.

Schneider hofft auf bessere Zeiten

„Es ist eine wirtschaftlich schwierige Situation, hinzu kommt, dass wir eine sehr, sehr schlechte Rückrunde gespielt haben. Das ist der Status Quo“, so Schneider im Sky-Interview. „Wir setzen aber an, dass wir kurzfristig wieder bessere Zeiten erleben werden.“