Schalke-Fans trauen ihren Augen nicht – plötzlich taucht ER beim EM-Spiel in Düsseldorf auf

Es ist einer der Highlight-Spiele der Gruppenphase. Österreich trifft in Düsseldorf auf Frankreich und kämpft zum Auftakt der EM 2024 um wichtige Punkte in der Hammer-Gruppe. Schon seit Mittag waren viele Österreicher und Franzosen in der Stadt unterwegs – unter ihnen auch ein bekannter Schalke-Anhänger.

Er ist zum absoluten Kult-Fan gereift, auf Schalke kennt ihn nahezu jeder und auch über die Grenzen Gelsenkirchens ist er mittlerweile bekannt. Mohammed ist fast bei jedem Spiel von Königsblau dabei. Sein Kennzeichen: das Bier auf dem Kopf.

Berühmter Schalke-Fan Mohammed bei EM-Spiel

Rund um die Veltins-Arena ist Mohammed „Momo“ Albatnawe bei Spieltagen eigentlich immer anzutreffen. Auch bei Auswärtsspielen des Pottklubs ist er oft mit von der Partie. Doch nun wird er so richtig international – Mohammed ist auch bei der Heim-EM 2024 dabei.

Vor der Partie Österreich gegen Frankreich wurde der Schalke-Fan rund um das Stadion gesichtet. Er fuhr mit dem Fahrrad Richtung Düsseldorf-Arena, machte dort ordentlich Stimmung und sorgte für viele fröhliche Gesichter. Denn das Bier trug er dabei stets auf dem Kopf – auch beim Jonglieren mit dem Ball, wie in einem Video des offiziellen EM 2024-Account auf „X“ zu sehen ist.

Gemeinsam mit einem Frankreich-Anhänger hält er den Ball hoch und zeigt sein Können am runden Spielgerät – ohne das Bier zu verlieren. Ganze sechs Bierbecher hatte er in einer Pyramide auf seinem Kopf gestapelt.

S04-Fans völlig aus dem Häuschen

Auf Schalke ist er im Laufe der Zeit zu einem echten Star geworden. Immer mehr Fans wollen Fotos mit ihm oder sich mit „Momo“ unterhalten. Nachdem einige S04-Anhänger den Nigerianer in Düsseldorf entdeckt hatten, feierten sie ihn gewohnt ab. „Schalke ist auch bei der EM immer präsent, Mohammed ist einfach ein cooler Typ“, schreibt ein Fan auf „X“.

Besonders gut kam natürlich bei den Knappen-Anhängern an, dass Mohammed ein S04-Trikot trug, während er in Düsseldorf unterwegs war. „Momo“ trägt S04 im Herzen und zeigt das bei jeder Gelegenheit – auch im Rahmen des EM-Spiels zwischen Österreich und Frankreich.