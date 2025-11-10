Aufatmen beim FC Schalke 04! Gute Nachrichten nach Fan-Drama

Im Duell von FC Schalke 04 gegen der SV Elversberg verstummten beide Kurven. 61.818 Fans hielten inne. In der Südkurve lief plötzlich ein dramatischer Einsatz für einen Zuschauer.

Rettungskräfte stürmten auf den Unterrang, legten medizinisches Equipment an und arbeiteten konzentriert. Die Veltins-Arena fiel in eine bleierne Stille. Der Schiedsrichter schaute mehrfach hinüber, das Spiel lief dennoch weiter.

FC Schalke 04 erlebt Schockstillstand

Zunächst blieb unklar, was geschehen war. Erst am Tag danach folgten Details. Ein älterer Mann hatte akute Atemnot, der Verdacht lag auf Herzinfarkt. Sanitäter und Ärzte stabilisierten ihn. Er kam noch während der Partie zügig ins Krankenhaus (hier mehr dazu).

Sein Zustand galt als ernst, nun gibt es Entwarnung. Nach WAZ-Informationen ist er stabil und auf dem Weg der Besserung. Respekt an die Helfer, die ohne Zögern handelten. Auch die Fans zeigten Haltung und stellten die Lautstärke ab.

FC Schalke 04 dreht wieder auf

Die Ultras rollten Blockfahnen ein, Trommeln schwiegen, Megafone blieben still. Aus dem Hexenkessel wurde kurzfristig ein Vakuum. Die Minuten dehnten sich. Rund eine Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff trugen Helfer den Mann per Trage aus dem Block. In der 64. Minute kehrten die Stimmen zurück. Die Ultras zündeten die Atmosphäre wieder an.

Am Ende stand ein 1:0 im Spitzenspiel der 2. Bundesliga. FC Schalke 04 verteidigte die Nerven, Elversberg fand kein Mittel. Und die Kurven drehten voll auf. „Spitzenreiter, Spitzenreiter!“ peitschte durch die Arena und setzte Gänsehaut frei.

Zurück bleiben zwei Gesichter dieses Abends: Sorge und Erleichterung. Die schnelle Hilfe bewahrte wohl vor Schlimmerem. Genesungswünsche gehen an den betroffenen Zuschauer. FC Schalke 04, seine Anhänger und die Helfer zeigten, wie stark diese Gemeinschaft zusammensteht.