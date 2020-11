Elfer-Wut beim FC Schalke 04 – jetzt äußert sich ausgerechnet Mats Hummels

Gelsenkirchen. Die Bundesliga pausiert, doch beim FC Schalke 04 ist sie noch immer sehr präsent.

Das 2:2 bei Mainz 05 – vielleicht leistungsgerecht, sicher zu wenig. Im Zentrum der Diskussionen ist beim FC Schalke 04 aber das auch in Mainz anhaltende Elfmeter-Thema.

FC Schalke 04: BVB-Star Mats Hummels springt dem S04 zur Seite

Zweimal griff der Videobeweis beim Kellerduell ein, zweimal bekamen die Mainzer einen Strafstoß zugesprochen.

War das Foul von Matija Nastasic an Jonathan Burkardt noch vertretbar, platzten auf Schalke beim Elfmeter für Jean-Philippe Mateta nach angeblichem Kabak-Foul alle Kragen und Hutschnüre gleichzeitig.

Wut beim FC Schalke 04: Nach angeblichem Kabak-Foul gibt es den sechsten (!) Stafstoß gegen Schalke. Foto: imago images/Werner Schmitt

Eine im Nachhinein fast unstrittige Fehlentscheidung, mit der sich eine fast schon rekordverdächtige S04-Serie fortsetzte – es war der sechste Elfmeter gegen den FC Schalke 04 nach sieben Spieltagen.

Sechster Elfmeter gegen Schalke – 30. Strafstoß in der noch jungen Saison

Und nicht nur gegen den S04 wird fleißig auf den Punkt gezeigt. Über die gesamte Bundesliga rollt eine regelrechte Strafstoß-Flut. Zehn (!) Elfmeter gab es allein am letzten Spieltag, 30 an den ersten sieben Spieltagen der Saison. Das Gipfeltreffen von BVB und Bayern (3:2) war die einzige Partie, in der es keinen Strafstoß gab.

Seit Einführung des Videobeweises ist die Zahl der Strafstöße exorbitant in die Höhe geschnellt und erreicht nun einen vorläufigen Höhepunkt. Nicht nur die Fans sind der Meinung: Es werden viel zu viele Elfmeter gegeben.

-------------------------------

Mehr News aus der Bundesliga:

Borussia Dortmund: Irrer Transfer-Bericht! Youssoufa Moukoko dürfte er gar nicht gefallen

Cristiano Ronaldo: Paukenschlag! Ist DAS sein vorzeitiges Aus?

Schalke 04: „Im U19-Bereich explodiert“ – ER überraschte selbst Youngster-Guru Norbert Elgert

-------------------------------

Auch die Spieler stimmen in diesen Tenor ein. Via Twitter meldet sich BVB-Star Mats Hummels zu Wort.

Mal ein Kommentar von einem Spieler dazu: es werden viel zu viele Elfmeter gepfiffen. Sowohl bei Handspielen als auch bei angeblichen Fouls (Stichwort „Kontakt“) https://t.co/Rinft03geQ — Mats Hummels (@matshummels) November 10, 2020

Er schreibt: „Mal ein Kommentar von einem Spieler dazu: es werden viel zu viele Elfmeter gepfiffen. Sowohl bei Handspielen als auch bei angeblichen Fouls (Stichwort „Kontakt“).“

Mats Hummels äußert sich zur Elfmeter-Debatte. Foto: imago images/Sven Simon

Hummels springt mit Elfer-Ansage Schalke zur Seite

Gerade als Innenverteidiger ist Mats Hummels direkt von der Thematik betroffen. Auch wenn der 31-Jährige selbst höchstselten einen Strafstoß verursacht, muss er durch die andauernden Regel-Änderungen und äußerst undurchsichtigen Auslegungen ständig auf der Hut sein und sein Spiel neu anpassen.

Dass Hummels mit diesem Kommentar ungewollt dem Erzrivalen FC Schalke 04 zur Seite springt, war sicher nicht seine Intention – doch das dürfte er durch die nun einmal mehr aufflammende Diskussion um Strafstöße und Videobeweis gerne in Kauf nehmen.