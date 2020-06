FC Schalke 04: Endlich gute Nachrichten! Wagner: „Es sieht so aus, dass…“

Die Fans des FC Schalke 04 werden es kaum für möglich halten: Aus dem S04-Lazarett gibt es ausnahmsweise mal gute Neuigkeiten.

Vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt kann David Wagner auf zwei Flügelstürmer zurückgreifen, die zuletzt fehlten. „Es sieht so aus, dass Rabbi Matondo und Benito Raman es in den Kader schaffen“, sagt der Trainer des FC Schalke 04: „Abschließende Tests stehen noch aus. Aber es sah sehr positiv aus.“

FC Schalke 04 zu Gast in Frankfurt

Auch Weston McKennie wird an Bord sein. Der Amerikaner hatte sich zu Wochenbeginn mit leichteren Blessuren herumgeplagt. „Weston ist kein Problem“, versichert Wagner.

Auf Daniel Caligiuri muss Wagner allerdings verzichten – genau wie auf die Langzeitverletzten um Matija Nastasic, Benjamin Stambouli und Co. „Für sie kommt das Frankfurt-Spiel noch zu früh“, so der Schalke-Coach.

Wagner setzt auf „junge Wilde“

Stattdessen setzt Schalke wie schon am Sonntag beim 1:1 gegen Leverkusen erneut auf die Abteilung „Jugend forscht“. „Mit den jungen Wilden wollen wir wieder die gleiche Bereitschaft an den Tag legen, wie wir es am Sonntag geschafft haben“, sagt der S04-Trainer.

Damit Schalke in der kommenden Saison nicht erneut so viele Verletzte zu beklagen hat, will das Trainerteam mit den Spielern für den Urlaub ein fein abgestimmtes Fitness-Programm erarbeiten. Wagner: „Wir werden sicher nicht direkt in den Urlaub gehen, sondern noch ein paar Tage lang einige Tests mit den Spielern machen, damit wir ihnen die richtigen Trainingspläne mit in den Urlaub geben können.“

Schalke arbeitet Verletzten-Misere auf

Wagner verspricht, dass Schalke die Verletzten-Misere im Sommer genau analysieren wird: „Ich bin nicht der Meinung, dass das nur Zufall ist. Das ist etwas, das uns in dieser Saison in sehr extremer Ausprägung seit Februar beschäftigt. Das werden wir auf den Prüfstand stellen.“

Gleichzeitig betont der Trainer des FC Schalke: „Darauf liegt aber momentan nicht unser Fokus. Das ist in den kommenden 14 Tagen nicht mehr zu ändern. Wir werden unser Augenmerk darauf legen, wenn es in die Analyse dieser Saison geht. Es ist mehr als offensichtlich, dass wir seit Februar keinen Kader mehr zur Verfügung hatten, der gesund und konkurrenzfähig ist.“