FC Schalke 04: Reis nach Auftakt-Pleite mit ehrlichen Worten – „Tut sehr weh“

18:14 Torschüsse, zwei Pfostentreffer und am Ende springt doch nur eine bittere 0:3-Pleite für den FC Schalke 04 zum Pflichtspiel-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga raus. Die Königsblauen waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen.

Die SGE hingegen war eiskalt und erzielte die Tore zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt – aus Sicht des FC Schalke 04. Nach der Partie zeigte sich Cheftrainer Thomas Reis enttäuscht über die Niederlage.

FC Schalke 04: Ehrliche Reis-Worte nach Pleite

Von der ersten Minute an zeigte der FC Schalke 04, dass man sich in Frankfurt nicht einfach so geschlagen geben will. Zahlreiche Torchancen, gute Spielzüge und zwei Pfostentreffer – doch Königsblau konnte einfach nicht in Führung gehen. Dafür machten es die Frankfurter besser. Mit der gefühlt ersten Torchance ging die Eintracht in der 22. durch Lindström in Führung.

Doch S04 war unbeeindruckt, hatte weitere Möglichkeiten zu treffen, aber die Tore machte Frankfurt. Kurz vor Ende erhöhte Borre auf 2:0, ehe Buta den Schlusspunkt in der Nachspielzeit setzte.

S04 hatte sich viel vorgenommen, am Ende sprangen null Punkte dabei raus. „Es geht immer weiter, jetzt sind es nur noch 18 Spiele. Wir wissen, dass wir punkten müssen. Natürlich bist du Tabellenletzter, also sind die meisten Mannschaften ein bisschen besser als du“, sagte der Coach beim Start ins neue Jahr dem TV-Sender Sky.

S04 nun gegen Leipzig

Die nächste Möglichkeit für den FC Schalke 04 bietet sich schon am Dienstag (24. Januar, 18.30 Uhr), wenn DFB-Pokalsieger RB Leipzig zu Gast ist.

„Wir haben unsere Fans im Rücken und ein Stadion, das eine riesige Wucht ausstrahlen kann. Wir müssen den Funken auf dem Platz zu den Zuschauern bringen. Das Spiel geht auch wieder bei 0:0 los, auch wenn heute die Niederlage gerade in der Höhe sehr weh tut“, sagte Reis.

Noch bitterer als die Pleite sind die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Der VfL Bochum gewann deutlich mit 3:1 gegen Hertha BSC und auch Stuttgart konnte gegen Mainz (1:1) punkten. Die Knappen bleiben mit neun Punkten weiterhin Schlusslicht der Bundesliga.